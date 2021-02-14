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    • Sağlık
    • 14.02.2021 19:24
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    • 14.02.2021 19:24
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    Gündemde en çok araştırılanlar sorular arasında ? ? Yer alıyor. Her il, ilçe, semte, mahalleye göre hekim atanmış durumda ve hastaneye gitmeden de sağlık ocağına gidilerek muayene olunabiliyor, kan, idrar tahlili vs. verilebiliyor. Bazı durumlarda taşınma gibi en yakın sağlık ocağı da değişeceği için aile hekimi tercihinde de değişiklik yapılabiliyor. Peki bu işlem nereden ve nasıl gerçekleştiriliyor? İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Aile hekimine kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimimi nasıl değiştirebilirim?

    Arama motorları üzerinden binlerce kişi Aile hekimine kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimimi nasıl değiştirebilirim? Sorularına yanıt arıyor. Memnuniyetsizlik, taşınma gibi sebeplerden dolayı hekim değişikliği yapmak isteyenler için farklı yöntemler sunuluyor ve vatandaşlarda hangi şekilde değişiklik yapabileceklerini merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. MHRS sisteminden de ulaşılabilen aile hekimi değişikliği konusuna dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

    Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu online olarak doldurmanız gerekiyor. Formda, ikametgah nedeniyle değişiklik yapıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek işlemlerinize devam ediyorsunuz.

    Ancak aile hekiminden memnun değilseniz ya da şikayetçiyseniz ve bu nedenle değişiklik istiyorsanız "kendi isteği" bölümünü seçmeniz gerekiyor.

    Bu formu yeni ikametgahınızın yakın çevresinde bulunan ve tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olmaktadır. Bu işlemlerle yaklaşık 15 gün içerisinde aile hekiminiz yeniden seçebiliyorsunuz.

    İNTERNET ÜZERİNDEN AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

    Aile hekiminizi değiştirmek için ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak sizinle iletişime geçen temsilciye talebinizi iletebilirsiniz. Eğer işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız MHRS'ye e-Devlet şifreniz ile erişim sağlayarak aile hekimi değişikliği talebinizi internet üzerinden kurumla paylaşabilirsiniz.

    Aile hekiminizi internet üzerinden değiştirmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığınız ekrandaki arama çubuğuna aile hekimi değiştirme yazarak sistemin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Devamında işlemlere başlayabilmek için kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayıp e-Devlet kapısı kimlik doğrulama ekranı üzerinden sisteme giriş yapın. Ardından e-devlet aile hekimi değiştirme işlemine başlayabilirsiniz.Giriş yaptıktan sonra sistem tarafından e-nabız sistemine aktarılacaksınız. E-nabız sistemine geçiş yapmak için yukarıdaki ekran görüntüsünde örneğini gördüğünüz sayfada bulunan uygulamaya git butonuna tıklamanız yeterli.

        Ardından karşınıza, aile hekimi değiştirme işleminin gerçekleştirildiği sayfa gelecek. Aile hekimi değişikliği yapmak için öncelikle il ve ilçe seçimi yapmanız gerekiyor. Söz konusu bilgilere ilişkin seçim yaptıktan sonra seçim yaptığınız il ve ilçede görev yapan aile hekimlerinin listesi karşınıza gelecek.

        Karşınıza gelen listedeki aile hekimleri arasından, ismi kırmızı kutucuğun içerisinde yer alan aile hekimlerini seçmeniz mümkün değil. Kırmızı ile belirtilmiş aile hekimlerinin hasta kapasitesi dolu olduğu için yalnızca yeşil ve sarı ile işaretlenmiş olan aile hekimleri arasından seçim yapabilirsiniz. Bu işlemler haricinde herhangi bir aile hekimi değiştirme formu ya da aile hekimi değiştirme dilekçesi doldurmanıza gerek yok.

        AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELER?

        Bir aile hekiminin 4.000'den fazla hastası varsa o aile hekimine geçiş yapılamamaktadır.

        Her kişinin son 3 ay içerisinde aile hekimleri arasında sadece 1 kez geçiş yapabilme hakkı vardır.

        Herhangi bir aile hekiminden bir diğerine geçiş her ayın 5'i ile 21'i arasında yapılması durumunda geçiş işlemi bir sonraki gün itibariyle tamamlanır, her ayın 21'inden sonra yapılan geçişler ise ancak gelecek ayın 5'i itibariyle aktif olur.
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        Haberler Sağlık Aile hekimine kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimimi nasıl değiştirebilirim?