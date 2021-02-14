Aile hekimine kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimimi nasıl değiştirebilirim?

AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu online olarak doldurmanız gerekiyor. Formda, ikametgah nedeniyle değişiklik yapıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek işlemlerinize devam ediyorsunuz.

Ancak aile hekiminden memnun değilseniz ya da şikayetçiyseniz ve bu nedenle değişiklik istiyorsanız "kendi isteği" bölümünü seçmeniz gerekiyor.

Bu formu yeni ikametgahınızın yakın çevresinde bulunan ve tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olmaktadır. Bu işlemlerle yaklaşık 15 gün içerisinde aile hekiminiz yeniden seçebiliyorsunuz.