Arama motorları üzerinden binlerce kişi Aile hekimine kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimimi nasıl değiştirebilirim? Sorularına yanıt arıyor. Memnuniyetsizlik, taşınma gibi sebeplerden dolayı hekim değişikliği yapmak isteyenler için farklı yöntemler sunuluyor ve vatandaşlarda hangi şekilde değişiklik yapabileceklerini merak ederek gündemde sıklıkla araştırıyor. MHRS sisteminden de ulaşılabilen aile hekimi değişikliği konusuna dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
AİLE HEKİMİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Aile hekimini değiştirmek için Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği Aile hekimi değiştirme başvuru formunu online olarak doldurmanız gerekiyor. Formda, ikametgah nedeniyle değişiklik yapıyorsanız bu seçeneği işaretleyerek işlemlerinize devam ediyorsunuz.
Ancak aile hekiminden memnun değilseniz ya da şikayetçiyseniz ve bu nedenle değişiklik istiyorsanız "kendi isteği" bölümünü seçmeniz gerekiyor.
Bu formu yeni ikametgahınızın yakın çevresinde bulunan ve tercih ettiğiniz bir sağlık ocağına iletmeniz de yeterli olmaktadır. Bu işlemlerle yaklaşık 15 gün içerisinde aile hekiminiz yeniden seçebiliyorsunuz.
İNTERNET ÜZERİNDEN AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Aile hekiminizi değiştirmek için ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak sizinle iletişime geçen temsilciye talebinizi iletebilirsiniz. Eğer işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız MHRS'ye e-Devlet şifreniz ile erişim sağlayarak aile hekimi değişikliği talebinizi internet üzerinden kurumla paylaşabilirsiniz.
Aile hekiminizi internet üzerinden değiştirmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığınız ekrandaki arama çubuğuna aile hekimi değiştirme yazarak sistemin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.