Dünya, Coronavirüs kabusunu yaşadı. Milyonlarca insanı hayattan koparan katil virüs, her kıtaya her ülkeye yayıldı. Ancak Isparta Keçiborlu'daki Kuyucak köyüne uğramadı. 261 kişinin yaşadığı köyde hiç pozitif vaka çıkmadı. Lavanta tarlalarıyla büyüleyen köy, COVİD-19'a rağmen 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Ancak köy sakinleri tedbirlere uyarak salgına savaş açtı. Muhtar Gürol Yılmaz, "Allah'a şükürler olsun ki şuana kadar köyümüze bir tane Coronavirüs gelmedi. Lavantayı buhar olarak kullanıyoruz. Ayrıca suyunu içiyoruz. Evimizin içini lavanta yağı ile dezenfekte ediyoruz" açıklamasını yaptı. TAKVİM, Coronavirüs vakasının çıkmadığı köyün sırrına ulaştı. Lavantanın şifasını ortaya çıkardı.