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    Virüsün kokulu rüyası: Buram buram kokan Kuyucak’ta COVİD-19’a rastlanmadı (Koronavirüs haberleri)

    Buram buram kokan Kuyucak’ta COVİD-19’a rastlanmadı. TAKVİM, bu bitkinin sırrını araştırdı. Antiseptik etki gösteren mor mucizenin ını bitirdiği ortaya çıktı.

    Virüsün kokulu rüyası

    Dünya, Coronavirüs kabusunu yaşadı. Milyonlarca insanı hayattan koparan katil virüs, her kıtaya her ülkeye yayıldı. Ancak Isparta Keçiborlu'daki Kuyucak köyüne uğramadı. 261 kişinin yaşadığı köyde hiç pozitif vaka çıkmadı. Lavanta tarlalarıyla büyüleyen köy, COVİD-19'a rağmen 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Ancak köy sakinleri tedbirlere uyarak salgına savaş açtı. Muhtar Gürol Yılmaz, "Allah'a şükürler olsun ki şuana kadar köyümüze bir tane Coronavirüs gelmedi. Lavantayı buhar olarak kullanıyoruz. Ayrıca suyunu içiyoruz. Evimizin içini lavanta yağı ile dezenfekte ediyoruz" açıklamasını yaptı. TAKVİM, Coronavirüs vakasının çıkmadığı köyün sırrına ulaştı. Lavantanın şifasını ortaya çıkardı.

    SALGINDA KULLANILDI
    Lavantanın şifalı etkisi, 1630'lardaki büyük veba salgınına dayanıyor. 200 milyondan fazla insanın can verdiği salgında Fransa'daki hastalara sirkeye batırılmış lavantadan yapılmış ilaçlar veriliyor. Londra'da ise insanlar vebadan korunmak için bileklerine lavanta bağlıyor.

    DÖRT HIRSIZ SİRKESİ
    Veba salgınında Fransa ve İngiltere'de 4 hırsız vebadan ölenlerin eşyalarını çalarken yakalandı. Herkes, hırsızlara nasıl veba bulaşmadığını sorguladı. Dört hırsız affedilmeleri karşılığında vebadan nasıl korunduklarını anlattı: Kendimize şifalı bir sirke yaptık. İçine lavanta, nane, adaçayı ve biberiye gibi şifalı otlar koyduk. Bu kürü tükettik.

        DOĞAL DEZENFEKTAN
        Lavantanın kullanımı 3 bin yıl önceye, yani Eski Mısır'a dayanıyor. O tarihte Mısırlılar, lavantayı iyileştirici olarak görüyor. Hasta odalarını dezenfekte etmekte kullanıyor.

        CORONAMADILAR
        Covid-19'la mücadele eden Türkiye'de şimdi de mutasyon karantinaları başladı. Eskişehir'de 98 kişinin yaşadığı apartmandaki 14 kişide mutant virüse rastlandı! Karantinaya alınan apartman sakinlerinden Havva Ön, tedbirsiz davranan komşularından dert yandı: Bodrumda okey oynadılar, birbirlerine gidip çay içtiler. Okey oynayanların hepsi bu binadalar. Sosyal mesafeyi korumalılar.

        FiLYASYON KURALLARI DEĞİŞTİ
        Mutasyonunla         birlikte karantina şartları değişti: Aynı evde farklı varyant tipleri bulunan hastalar, ayrı odalarda kalacak. Karantina 10 gün olacak. Süre bittiğinde, hastalara yeniden PCR testi yapılacak.

            ASPİRİN ÖLDÜRÜYORDU
            Elazığ'da Mehmet Tuğlu (73), kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. Doktoruna sormadan fazla aspirin kullandı. Hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Tuğlu, doktorların zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.

            ANAZON!
            Coronavirüs, Amazon ormanlarındaki Yanomami topluluğuna kadar ulaştı. 32 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Uzmanlar, virüsün yerli toplulukta yetkinleri değil çocukları hedef aldığını açıkladı. Çocukların yetersiz beslenmeden dolayı virüsten daha çok etkilendiğini vurguladı.

            PİSİKOPAT
            Pandemi, hayatımızı değiştirdi. İnsanlar, evcil hayvan sahiplendi. Veteriner Emmanuele Titeux ise farklı bir konuya dikkat çekti. Kedilerin pandemide sahiplerinden bıktığını söyledi. Agresif tavırları nedeniyle çoğunun sakinleştirici kullandığını belirtti.
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            Haberler Güncel Virüsün kokulu rüyası: Buram buram lavanta kokan Kuyucak’ta COVİD-19’a rastlanmadı (Koronavirüs haberleri)