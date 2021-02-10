Dünya, Coronavirüs kabusunu yaşadı. Milyonlarca insanı hayattan koparan katil virüs, her kıtaya her ülkeye yayıldı. Ancak Isparta Keçiborlu'daki Kuyucak köyüne uğramadı. 261 kişinin yaşadığı köyde hiç pozitif vaka çıkmadı. Lavanta tarlalarıyla büyüleyen köy, COVİD-19'a rağmen 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Ancak köy sakinleri tedbirlere uyarak salgına savaş açtı. Muhtar Gürol Yılmaz, "Allah'a şükürler olsun ki şuana kadar köyümüze bir tane Coronavirüs gelmedi. Lavantayı buhar olarak kullanıyoruz. Ayrıca suyunu içiyoruz. Evimizin içini lavanta yağı ile dezenfekte ediyoruz" açıklamasını yaptı. TAKVİM, Coronavirüs vakasının çıkmadığı köyün sırrına ulaştı. Lavantanın şifasını ortaya çıkardı.
SALGINDA KULLANILDI
Lavantanın şifalı etkisi, 1630'lardaki büyük veba salgınına dayanıyor. 200 milyondan fazla insanın can verdiği salgında Fransa'daki hastalara sirkeye batırılmış lavantadan yapılmış ilaçlar veriliyor. Londra'da ise insanlar vebadan korunmak için bileklerine lavanta bağlıyor.
DÖRT HIRSIZ SİRKESİ
Veba salgınında Fransa ve İngiltere'de 4 hırsız vebadan ölenlerin eşyalarını çalarken yakalandı. Herkes, hırsızlara nasıl veba bulaşmadığını sorguladı. Dört hırsız affedilmeleri karşılığında vebadan nasıl korunduklarını anlattı: Kendimize şifalı bir sirke yaptık. İçine lavanta, nane, adaçayı ve biberiye gibi şifalı otlar koyduk. Bu kürü tükettik.