'Dozu' dumana kattık! Türkiye 4 günde 1 milyon koronavirüs aşısı yaptı, dünyayı solladı

Çin'den gelen corona aşıları, 81 ile dağıtıldı. En ücra köşedeki sağlık ocağına bile ulaştı.
Kasım'da aşılamaya başlayan batı ise sınıfta kaldı. Fransa başarısızlığı şöyle açıkladı: Fiyasko!
Sırası gelen beklemeden aşı oluyor.
KOCAMAN MÜJDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Haftaya 10 milyon doz Çin aşısı daha ülkemize gelecek.
BU MASKEYİ METROBÜSTE TAKMAYIN
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, N95 maskesiyle ilgili uyardı: Kalabalıkta sakın takmayın!
AZDAVAAAY!
Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde salgına karşı sıkı tedbirler alındı. Köylerde hiç pozitif vaka çıkmadı. Muhtarlar "Gurbetten geleni evinden çıkartmadık. Maske ve mesafeye dikkat ettik" açıklaması yaptı.
Coronavirüs, dünyayı sardı. Her kıtaya her ülkeye yayıldı. Ancak Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'ne uğramadı. Bin 200 kişinin yaşadığı 18 köyde hiç pozitif vaka çıkmadı. Vatandaşlar, maske taktı sosyal mesafe uyarılarını da dikkate aldı. Alı Köyü Muhtarı Selahattin Oturak, "İl dışından gelenleri 10 gün karantinaya aldık. Dışarı çıkmalarına engel olduk. Tek tek evleri gezdim kontrol ettim" diyerek aldığı tedbirleri sıraladı. Sıra Köyü Muhtarı Sadık Kebapçı ise şu açıklamayı yaptı: Vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar getirdik. Virüsü köyümüzden uzak tuttuk. Gurbetten gelenleri evlerinde 15 gün boyunca hapis ettik. Şu anda köylerimizde herhangi bir sıkıntı veya problem yok.
COR10AVİRÜS
Yozgat'ta başhekim İbrahim Kayıtmazbatır, kısa süre önce COVİD-19'a yakalandı. "Tedavim bir hafta sürdü. Bu sürede 10 kilo verdim. Bu, hafife alınacak bir hastalık değil" diyerek herkesi uyardı.
1 YIL SONRA GELEN İTİRAF
COVİD-19'un merkez üssü Çin'in Wuhan kentinden gelen haber, panik yarattı! Wuhan Laboratuvarı'nda görevli bilim insanları, "Coronavirüslü yarasaların olduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldık. Hayvanın dişleri, iğne gibi elimize battı" açıklaması yaptı!
AŞIRI PANİK
Dünyada COVİD-19'a karşı aşılama çalışmaları devam etti. İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olan 13 kişi yüz felci geçirdi. Almanya'da ise Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıyı olan 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin yaş ortalamasının 79 ila 93 arasında değiştiği ifade edildi.
ÇILGIN TÜRK
BİONTECH ile COVİD- 19 aşısını geliştiren Pfizer, 70 yıllık logosunu Türk Sabri Akın'ın tasarımı ile değiştirdi. Akın, "Hap formundaki logodan yola çıktık. DNA zincirine benzer yeni logosunu tasarladık" dedi. Akın, Facebook ve Apple için de logo tasarlamıştı.
OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇMAK İSTİYORUZ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Selçuk, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" dedi.
'HER EVE OKUL KURDUK'
Selçuk, online eğitimi TAKVİM'e değerlendirdi. "TRT EBA ile her hanede okul kurduk. " dedi.