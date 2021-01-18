'Dozu' dumana kattık! Türkiye 4 günde 1 milyon koronavirüs aşısı yaptı, dünyayı solladı







OKULLARI 15 ŞUBAT'TA AÇMAK İSTİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Selçuk, "15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldık. 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" dedi.



'HER EVE OKUL KURDUK'

Selçuk, online eğitimi TAKVİM'e değerlendirdi. "TRT EBA ile her hanede okul kurduk. " dedi.