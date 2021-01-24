Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN