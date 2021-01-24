Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2021 06:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 06:47
    ABONE OL

    SON DAKİKA: nda ikinci sevkiyat! 6.5 milyon aşı 'de

    Son dakika haberine göre, 'den sipariş edilen nın ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak Havalimanı'na indi.

    AA


    Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.


    SAAT 06.15'TE İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ
    Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.


    DEPOLARA TAŞINIYOR
    Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

        Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." demişti.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Sinovac aşısında ikinci sevkiyat! 6.5 milyon aşı Türkiye'de