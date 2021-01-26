ÖNCE 'RİSKLİ VE HAREKETLİ' KİTLE

Daha önce açıklandığı gibi risk grupları ve hareketli olan kitlelerin aşılanmasına öncelik verileceği için, koronavirüsün bulaşması ve kitlelere yayılması da azaltılmış olacak. Verilen bilgiye göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak.