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    • 26.01.2021 12:44
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    SON DAKİKA: 'de koronavirüs önlemleri artıyor! ve 'de tam kapanma

    Son dakika haberi: Sağlık Bakanı li, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren ve 'de tam kapanmaya gidileceğini belirtti.

    AA
    Korona tedbirleri artıyor! Tam kapanma geliyor

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakan Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

    İKİ ŞEHİRDE TAM KAPANMA
    Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu gece itibarıyla Lefkoşa ve Girne bölgelerinde "tam kapanmaya" gidileceğini belirten Pilli, virüse karşı alınacak tedbir kararlarının detaylarının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından gün içerisinde açıklanacağını ifade etti.

    KKTC'de bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında da yeni kararlar alınması bekleniyor.

        VAKA SAYISI 2 BİN 71'E YÜKSELDİ
        Sağlık Bakanı Pilli, dün yaptığı açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 71'e yükseldiğini bildirmişti.

        Pilli, Kovid-19 tedavisi devam eden vaka sayısının 264 olduğunu ve yoğun bakımda 5 hastanın bulunduğunu kaydetmişti.

        Nüfusu yaklaşık 385 bin olan KKTC'de Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: KKTC'de koronavirüs önlemleri artıyor! Lefkoşa ve Girne'de tam kapanma