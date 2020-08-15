Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 15.08.2020 09:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.08.2020 09:15
    ABONE OL

    Son dakika: uyardı: Sıcak da olsa maskenizi takın

    Son dakika haberi... , dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

    Bakan Koca uyardı: Yaşamadan bilemezsiniz

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü Yeni Hasta Sayısı: 1.226 Ağır Hasta Sayısı: 656 Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" ifadesini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Sağlık Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Sıcak da olsa maskenizi takın
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri