Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların 21 Eylül'de açılacağını hatırlattı. Yaptığı paylaşımda anlamlı bir fotoğraf kullandı.

Koca, fotoğrafın altına şunları yazdı: "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın"...





VAKA SAYISI 1.243'E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı, 1.243 kişiye tanı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini. 968 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.