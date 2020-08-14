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    • 14.08.2020 19:29
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    • 14.08.2020 19:29
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    : 'da ne Kovid-19 kısıtlaması! Valilik açıkladı

    haberine göre Valiliğince, yeni tip virüs (Kovid-19) leri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

    O ilimizde 65 yaş üstü için yeni karar

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

    Bu kapsamda, Kovid-19'un ndeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

    "65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."

    Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması! Valilik açıkladı
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