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    • 14.08.2020 20:03
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    Son dakika: 14 Ağustos vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... , 14 Ağustos yeni tip (Kovid-19) tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu. Ağır hasta sayısının arttığını söyleyen Koca, vatandaşları uyardı.

    14 Ağustos koronavirüs vaka sayıları açıklandı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

    Bakan Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covid-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadeleriyle uyardı.

    DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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