Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Bakan Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covid-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadeleriyle uyardı.
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/o1K22cCZt1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU