Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Bakan Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covid-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadeleriyle uyardı.