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    • Sağlık
    • 14.08.2020 18:57
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    • 14.08.2020 19:00
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    Son dakika: ağır hasta sayısını açıkladı

    Son dakika haberi... , virüsten korunmanın zor olmadığını belirterek, "Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi. , yarım saat sonra yaptığı paylaşımda ağır hasta sayısını açıkladı.

    Bakan Koca ağır hasta sayısını açıkladı

    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.

    BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINI AÇIKLADI
    Bakan Koca daha sonra yaptığı paylaşımda "ZOR OLAN, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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