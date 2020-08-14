Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. Zor olan nedir? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, yarım saat sonra" dedi.

Virüsten kendimizi korumamız, zor değildir. Kuralları belli olduğu için, kolaydır. ZOR OLAN NEDİR? Birlikte düşünelim. Benim yanıtım, YARIM SAAT SONRA. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca daha sonra yaptığı paylaşımda "ZOR OLAN, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var" ifadelerini kullandı.