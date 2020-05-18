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    • Sağlık
    • 18.05.2020 15:51
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    • 18.05.2020 15:54
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    Doğunun şifa merkezi olacak Şehir Hastanesi hizmete açıldı

    haberi... İl Müdürü Gürsel Bedir, Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden biri olan nin hizmete açıldığını duyurdu. Bedir, "Şehir Hastanemizin A blok kısmı acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, B ve C bloklar poliklinikler ve yataklı servisler, D blok ise pandemi bloku olarak hizmete açılmıştır. Pandeminin başlangıcından beri şehrimizi çok rahatlatan bu eşsiz güzellik Erzurum Şehir Hastanesi, şehrimize ve bölge insanına hayırlı hizmetlere vesile olur." dedi.

    Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açıldı

    Bedir, yazılı açıklamasında dün gece itibarıyla Şehir Hastanesinin hizmete açıldığını belirterek "Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizin tüm birimlerini Şehir Hastanemize taşıdık ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi binamızı kalan tadilatları için yüklenici firmalara teslim ettik." ifadesini kullandı.

    Pandemi sonrası planlanmak üzere Palandöken ile Nenehatun Kadın Doğum hastanelerinin mevcut yerlerinde hizmet edeceğini açıklayan Bedir, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinin ise pandemi izolasyon hastanesi olarak faaliyetini sürdüreceğini belirtti.

    Bedir, Şehir Hastanesinin kente kazandırılmasında başta eski Prof. Dr. Recep Akdağ olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek "Şehir Hastanemizin A blok kısmı acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, B ve C bloklar poliklinikler ve yataklı servisler, D blok ise pandemi bloku olarak hizmete açılmıştır. Pandeminin başlangıcından beri şehrimizi çok rahatlatan bu eşsiz güzellik Erzurum Şehir Hastanesi, şehrimize ve bölge insanına hayırlı hizmetlere vesile olur." ifadesine yer verdi.

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