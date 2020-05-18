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    • 18.05.2020 14:19
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    Son dakika: ve ’da siz sokağa çıkmak yasaklandı!

    Son dakika haberi... ve 'de tedbirleri kapsamında siz sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 26'ya yükseldi.

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    tarafından alınan kararla kent genelinde sokağa siz çıkmak yasaklandı.

    Meclisi, Vali Ahmet Ümit Başkanlığı'nda toplandı. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu'nda videokonferans ile gerçekleştirilen toplantıda, corona virüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar alındı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

    Açıklamada, "Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

    GÜMÜŞHANE
    Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada il genelinde bugünden itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Maske, sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerekiyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürecektir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacaktır" denildi.

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