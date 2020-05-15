Şehir Hastanesi iş başvuru ekranı! Şehir hastanesi sekreter-büro personeli, şoför ve işçi alımı başvuru şartları!

Eğitim Uzmanı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Eğitim konusunda ve tercihen sağlık sektöründe en az 2 yıl deneyimli,

İletişim ve sunum becerileri güçlü,

Stres yönetiminde başarılı ve sorumluluk bilinci yüksek,

Kişisel ve kurumsal anlamda gelişime, araştırmaya ve yeniliklere açık,

MS Office programlarına kullanıcı düzeyinde hakim,

Seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış takım arkadaşı arıyoruz.

Tıbbi Raportör

Lisans veya Ön Lisans olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve ilgili sertifikalara sahip Radyolojik Görüntüleme raporlamasının diline hakim , hızlı ve iyi derecede klavye hızıyla hatasız yazabilen , Microsoft Office programlarını çok iyi derecede bilen çalışma arkadaşları aramaktayız

İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek olan ,yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek ,hastane çalışma ortamına alışkın ,dinamik arkadaşlar tercih edilecektir