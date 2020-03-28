İşte cororonavirüsten (Kovid-19) korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirecek mucizevi besinler

Türkiye koronavirüse karşı ortak mücadele bilinciyle hareket ederken ev karantinasında sağlıklı beslenmenin önemi de giderek artıyor.

Bu süreçte kilo almadan bağışıklık sistemini güçlendirmenin mümkün olduğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Dr. Canel Önel formülü şöyle açıklıyor: "Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi yani 3 porsiyon meyve ve 2 porsiyon sebze günlük rutinimiz olmalıdır.

Bu besinler virüse karşı savaşan C vitaminin vücuda alınmasını sağlar. 1 porsiyon meyve; 1 portakal ya da elma olmalı. 1 porsiyon sebze ise 4 yemek kaşığı sebze yemeği olmalı" dedi. Coronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapananlara sağlıklı beslenmeleri adına 11 besini sofralarından eksik etmemeleri tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Dr. Canel Önel, "Koronovirüse karşı evden çıkmayın ama sağlıklı beslenmeyi de ihmal etmeyin. Evdeyken abur cubur ya da fast food yerine sağlıklı gıdalar tercih edin. Haftada 1-2 kez balık tüketin. Yemek ve salata soslarında soğan, sarımsak kullanın. Kivi, portakal, limon, nar, doğal yoğurt, maydanoz ve zencefil tüketin. Düzenli olarak kuruyemiş yemeyi unutmayın" dedi.