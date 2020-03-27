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Prof. Dr. 'ndan koronavirüs açıklaması: Veterinerlerden istifade edebiliriz

Prof.Dr. , A Haber ekranlarında koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saraçoğlu, ''Gerek aşı gerekse ilaç konusu çok kolay geliştirilebilen bir şey değil, uzun zaman alıyor'' derken, çarpıcı bir tavsiyede bulundu. Prof. Dr. Saraçoğlu, ''Koronavirüsler zoonoztur yani hayvanlardan insanlara geçmiş dolayısıyla bunların başlangıç noktasında veterinerlerimiz var. 27.000 veteriner var bugün ’de ve bu koronavirüslerle ilgili olarak tecrübeleri çok fazla. Biz bu insanlardan istifade edebiliriz.'' dedi.

  • Güncel
  • 27.03.2020 23:58
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 00:07
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber canlı yayınına bağlanarak koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AŞI UZUN ZAMAN ALIYOR, KOLAY BİR ŞEY DEĞİL!
Ben bir Türk hekimi değilim, ben bir kimyacıyım. Kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne önerebilirsiniz ne de kullanabilirsiniz. Tabii ki çok güçlü, iyi bilim adamlarımız var tıpta ancak bir kimyacı olarak ben âcizane şunu söylemek isterim, bu gerek aşı gerekse de ilaç konusu malum bu çok kolay geliştirilebilen bir şey değil, uzun zaman alıyor.

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