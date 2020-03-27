Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, virüsün Türkiye'ye diğer ülkelere göre geç geldiğini belirtti. Bundan dolayı çok önemli zaman kazanıldığını ifade etti.



Virüs'e karşı mücadelede en önemli önlemlerden birisinin elleri sık yıkamak olduğunu vurgulayan Ünal, şunları söyledi:

MESAFE KURALI

Ellerinizi sık sık yıkayın, olmuyorsa el dezenfektanı kullanın, olmuyorsa kolonyayla temizleyin. Kalabalık yerlere girmeyin, aranıza mesafe koyun. Bulaşma zinciri en net nasıl kırılır? Bir araya gelmemekle, evden çıkmamakla, sonra elini temizlemekle.

TEDBİRLERE UYUN

Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, esas destek orada, kilit nokta orası, yani bu benim kişisel tahminim böyle giderse yaz aylarına gelirken bir rahatlama olacağını umuyorum. Tabi kalbimin bir köşesi böyle olsun istiyor ama mümkün olduğu kadar sıyrılıp baktığım zaman tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah Haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum.

EVDEN ÇIKMAYIN

Yeni vaka nasıl olmayacak? Evden çıkmayacaksın. Çıkmak zorunda kalırsan da elini her zaman yıkamak, gerekirse maskeni takmak...

TEDAVİDE İYİ GİDİYORUZ

İlaç tedavisine olumlu yanıt veren hastaların olduğunu ifade eden Ünal, "Ben kendi hastanemdeki deneyimi söyleyebilirim, çok şükür tedavilere cevaplarımız başladı. İyi gidiyoruz, iyileşiyor hastalar. Ama net mesajı kaçırmayalım ne olur: 'Evde otur, ellerini yıka' şeklinde konuştu...