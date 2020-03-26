Coronavirüs salgını, tüm dünyaya yayıldı. Binlerce insanı hayattan kopardı. Uzmanlar, bu virüsten korunmada güçlü bağışıklığın önemine vurgu yaptı. ABD'de yaşayan kalp doktoru Prof. Dr. Mehmet Öz, korkutan açıklamayı yaptı.
Virüsün tüm dünyayı enfekte edeceğini paylaştı. "Bu virüsten kaçış yok arkadaşlar. İstisnasız hepimiz yakalanacağız. Ama ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi" ifadesini kullandı. Virüsün mutasyona uğraması halinde bulunacak aşının işlevini kaybedeceğini açıkladı. Hayat kurtaran önerilerini paylaştı.
CORONAVİRÜS'Ü BİTİRECEK ÖNERİLER
Kendinizi karantinaya alın. Virüsle en geç temas edenler en şanslılar olacak.
Hijyeninize dikkat edin. Dezenfektan ve kolonya kullanın.
Günde 3-4 porsiyon sebze ve meyve yiyin.
Bağışıklığa iyi gelen sarımsak, kefir, yoğurt tüketin.
Hareket edin. Evde de olsa egzersiz yapın.
Bol su için. Sigarayı bırakın.
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