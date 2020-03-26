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nden korunma yolları! Dünyaca ünlü doktor açıkladı!

Aralık 2019'da 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün adeta dünyayı esir alan şuana kadar 20 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İnsanların bütün yaşam faaliyetlerini ortadan kaldıran corona virüsü damlacıkla yayıldığı için ülkelerin sokağa çıkma yasağı ilan etmesine neden oldu. Corona virüsü özellikle akciğerlere yerleşerek nefes almayı sıfıra indiriyor. Peki corona virüsün belirtileri nelerdir? Corona virüsünden nasıl korunulur? Dünyaca Ünlü Kalp Cerrahı , corona virüsünden korunmak için 8 madde sıraladı. İşte detaylar...

  • Güncel
  • 26.03.2020 08:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.03.2020 08:01
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı esir alan yeni tip corona virüsü şu ana kadar dünya genelinde 20 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Corona virüse yakalananların sayısı ise 400 bini aştı. Peki coronavirüs nedir? Coronavirüsün belirtileri nelerdir? Corona virüsünden korunmak için ne yapmalıyız? Ünlü Kalp Cerrahı Mehmet Öz corona virüs salgınından korunman için hayati önem taşıyan 8 yolu açıkladı. İşte detaylar…

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