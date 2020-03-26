Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı esir alan yeni tip corona virüsü şu ana kadar dünya genelinde 20 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Corona virüse yakalananların sayısı ise 400 bini aştı. Peki coronavirüs nedir? Coronavirüsün belirtileri nelerdir? Corona virüsünden korunmak için ne yapmalıyız? Ünlü Kalp Cerrahı Mehmet Öz corona virüs salgınından korunman için hayati önem taşıyan 8 yolu açıkladı. İşte detaylar…
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