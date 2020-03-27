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    • 28.03.2020 06:45
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    • 28.03.2020 06:50
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    Ünlü sanatçı 'na koronavirüs şoku! hesabından paylaştı

    Dünya üzerinde on binlerce insanın canına mal olan, milyonlarca insanı da tehdit eden koronavirüs, sanat, spor ve siyaset camiasından insanları da tehdit etmeye devam ediyor. Son olarak ünlü sanatçı , hesabı 'dan yaptığı paylaşımda sevenlerini korkuttu. Sağıroğlu, paylaşımında "Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az atesim var hep var. Bu virus ilginc bir canli, herkeste farkli semptomlar oldugunu da duyuyorum Test yaptirmadim.Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek i yakınlarım haricinde bildirmedim." ifadelerini kullandı.

    Ünlü sanatçıya koronavirüs şoku!
    'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 472 bin 76'ya yükselirken; 114 bin 870 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 387 kişi yaşamını yitirirken; 48 bin 955 kişide koronavirüs tespit edildi.



    SAĞIROĞLU'NDAN HAYRANLARINI ÜZECEK HABER
    Sanat, siyaset ve spor camiasından da birçok isim, koronavirüsten nasibini aldı Son olarak ünlü sanatçı , hesabı 'dan sevenlerini üzecek bir haber verdi. Sağıroğlu, paylaşımında "Bugün gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları cevapsız ve merakta bırakmamak için yazıyorum bu yazıyı. ( maalesef tam bu zaman da telefon bazi applicationlari, her şeyi siler oldu whatsup dahil) Evet, New York'ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım. Ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizde bir çok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri; yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum. Az atesim var hep var. Bu virus ilginc bir canli, herkeste farkli semptomlar oldugunu da duyuyorum Test yaptirmadim.Ve sanırım 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz halsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. Herkese ilgi ve sevgisinden dolayı minnettarım, teşekkür ederim. Sizler, ailem ve dostlarım; bana "sevgi" nin kıymetini bir kere daha gösterdiler ve gösteriyorsunuz, teşekkür ederim. Her türlü hastalık geçiren ve geçirecek herkese çok geçmiş olsun. 🙏🏻🌸 Siz o virüslerden güçlüsünüz, unutmayın!Sizlere geçen sene yaptığım "Geçiş" tablomla seslenmek istedim bu sefer. Sezgi, kaçmak, boyut değiştirmek, kendiyle yüzleşmek ya da nasıl adlandırırsanız.. Geçişler'de parçanı bıraksan da, Evren; Pollyanna' nın penceresinden bakanlar için, ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Kendinize ve kıymet verdiklerinize iyi davranın. Çok sevgiler güzel ailem, güzel kardeşlerim." ifadelerine yer verdi.



    LİVANELİ İLE KONSER!
    Zülfü Livaneli'nin 'Seranad' kitabının İngilizce baskısının tanıtımı için yaklaşık bir ay önce ABD'nin kentinde bir dizi konser ve düzenlendi. Livaneli, 27 Şubat tarihinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve bir süre gözlem altında tutuldu.

    Hürriyet'in haberine göre, Kısa süre içinde taburcu edilen sanatçı, 1 Mart akşamı 'Drom' adlı mekânda şarkıcı Demet Sağıroğlu ile birlikte konser verdi. Fakat program dahilindeki diğer konserler Livaneli'nin rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirilemedi. 4 Mart akşamı New York'taki 'The Marmara-Park Avenue' adlı otelde 'Serenad' kitabının İngilizce baskısı için imza günü yapan Livaneli, buradaki davetlilere mini bir konser de verdi.

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