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Covid-19 nasıl anlaşılır? Koronavirüs nedir? 'de kaç vaka var? Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler

'de Koronavirüs görülmesinin ardından arama motorlarında arama patlaması yaşandı. Bu anlamda Türkiye'de kaç vaka var? Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler detayları sayfamızda yer alıyor. 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Şimdilik tedavilerde temel prensipler uygulanıyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini yenene kadar vücut fonksiyonlarının işler halde tutulması, nefes desteği sağlanıyor.

  • Sağlık
  • 13.03.2020 09:47
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:41
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Türkiye'de kaç vaka var? Covid-19 nasıl anlaşılır? Koronavirüs nedir?

Covid-19 nasıl anlaşılır? Koronavirüs nedir? Türkiye'de kaç vaka var? Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler... takvim.com.tr'de cevap buluyor. 11 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü ve virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı. 12 Mart Perşembe günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 126 bini, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı. Hastalığın yayılışı bir çok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısına, yiyecek stoklarına yönelmeye yol açtı. Koronavirüsler, önce hayvandan insana bulaşıyor.

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