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Koronavirüs yüzünden saatleri değişti mi? ?

? Hastanelerde mikrobun yayılmasının önüne geçmek için ziyaretçi saatlerinde değişiklik yaşanıyor. saatleri araştırılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Riskin en çok olduğu yerler topluluk alanları oluyor. İşte Hastaneye ziyaretçi alınmayacak mı? değişti mi? Devlet hastaneleri ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve devlet hastanelerinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz

  • Sağlık
  • 13.03.2020 19:05
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:40
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Hastane ziyaretçi saatleri değişti mi? Ziyaretçi alınmayacak mı?

Hastaneye ziyaretçi alınmayacak mı? Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Riskin en çok olduğu yerler topluluk alanları oluyor. Hastanelerde mikrobun yayılmasının önüne geçmek için ziyaretçi saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Devlet hastanesi çalışma saatleri, sağlık problemlerine çözüm üretmek üzere hastanelere gitmek isteyen kişilerin araştırdığı hususlardan birisidir. Devlet hastanesi açılış kapanış saatleri bilgisi ile harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor.

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