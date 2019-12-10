Baş ağrısı için hastanede hangi bölüme gidilmesi gerekiyor? Baş ağrısı genellikle stres, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, migren, görme bozuklukları, yetersiz beslenme, bazı enfeksiyonlar, kafa travmaları gibi nedenlerle oluşmaktadır. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen baş ağrısı, kimi zaman çok şiddetli kimi zaman ise daha hafif olabiliyor. Peki, baş ağrısı için hangi bölüme gidilir? Baş ağrısı nasıl geçer? İşte merak edilenler...

BAŞ AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Baş ağrısı için Nöroloji bölümüne gidilmesi gerekiyor. Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

BAŞ AĞRISI İÇİN NELER YAPILIR? DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA...