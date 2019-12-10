Üç kuruş fazla kazanmak için soframıza giren birçok gıdada hileye başvuran gıda teröristleri şimdi de gözünü zeytine dikti. Zeytindeki hile, A Haber canlı yayınında ele alındı. İşte konunun uzmanından zeytindeki hileler ve dikkat etmemiz gerekenler:
Üç kuruş fazla kazanmak için soframıza giren birçok gıdada hileye başvuran gıda teröristleri şimdi de gözünü zeytine dikti. Zeytindeki hile, A Haber canlı yayınında ele alındı. İşte konunun uzmanından zeytindeki hileler ve dikkat etmemiz gerekenler:
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