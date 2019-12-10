Üç kuruş fazla kazanmak için soframıza giren birçok gıdada hileye başvuran gıda teröristleri şimdi de gözünü zeytine dikti. Zeytindeki hile, A Haber canlı yayınında ele alındı. İşte konunun uzmanından zeytindeki hileler ve dikkat etmemiz gerekenler: