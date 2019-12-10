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  • 10.12.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 13:35

deki bu hileye dikkat! ayakkabı boyası bile kullanmış

Birçok gıdada hileye başşvuran , i de artık metal ve demir paslı çivilerle, hatta ayakkabı boyasıyla renklendiriyor. Konunun detayları A Haber canlı yayınında ele alındı. İşte zeytindeki sağlığınızı tehdit eden renklendirme hilesi.

Üç kuruş fazla kazanmak için soframıza giren birçok gıdada hileye başvuran gıda teröristleri şimdi de gözünü zeytine dikti. Zeytindeki hile, A Haber canlı yayınında ele alındı. İşte konunun uzmanından zeytindeki hileler ve dikkat etmemiz gerekenler:

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