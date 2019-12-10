Yaşın ilerlemesiyle birlikte, nörolojik hastalıklar da kapıyı çalıyor. Alzheimer, Parkinson, demans, epilepsi ve migren gibi hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. Medikal Medyum adıyla tüm dünyanın takip ettiği şifacı Anthony William, bu hastalıkların nedenleri ve tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

UNUTKANLIĞA DİKKAT

Nörolojik hastalıklar dendiğinde, akıllara Alzheimer geliyor. Araştırmalar, bu hastalıkların ortaya çıkmasında genetik faktörler kadar hastanın kişisel yaşamının da etkili olduğunu gösteriyor. Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklar da, nörolojik hastalıkların şifrelerini veriyor. Yanlış beslenmeye bağlı olarak görülen sindirim sorunları, nörolojik hastalıklara yol açıyor. Modern hayat, beslenme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Özellikle konserve kullanımının arttığı günümüzde civa, pek çok hastalığın temelinde yer alıyor. Toksik bir metal olan civa, beyin hücrelerine zarar veriyor. Bu hastalıklardan korunmak için beslenmemizde daha fazla doğal besinlere yer vermemiz gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Konuşma sorunu

Bacaklarda boşalma hissi

Baş ağrısı

Bayılma

Çift görme

Denge bozukluğu

Denge kaybı

Elde ve kolda his kaybı ve uyuşma

Kollarda güçsüzlük

Unutkanlık, bunama

Vertigo

Yürüme bozuklukları

BALKABAĞININ GÜCÜ

Beyni güçlendirmede, kişinin beslenme alışkanlıkları önem taşıyor. Mevsiminde tüketilen doğal besinler, vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Kereviz suyu, ıspanak, zeytin, muz, elma, armut, hurma, tatlı patates, balkabağı, patates beyni besliyor.

ŞEKER FAYDALI AMA...

Beyin, sağlıklı çalışmak için şekere ihtiyaç duyuyor. Ancak rafine şeker, beyne fayda yerine zarar sağlıyor. Sinir sistemine zarar vererek nörolojik hastalıklara neden oluyor.

YARIN: ÇAĞIN VEBASI DİYABET

ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ - 3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL