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  • 06.12.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:18

hastalığı ne demek? ? Beyin felci belirtileri, nedenleri ve tedavisi

hastalığı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi, dünyada 17 milyonun üzerinde kişinin mücadele ettiği hastalıktır. Peki, ? ? Beyin felci belirtileri neler? var mı?

Serebral Palsi hastalığı ne demek?

... Adı sıkça duyulan bu hastalık aileleri perişan ediyor. Gelişmekte olan beynin merkezi sinir sistemindeki hasardan meydana gelen Serebral Palsi hastalığı çocukları tehdit ediyor. Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, sinir sisteminde hasara neden olan hastalığın erken teşhisiyle hareket ve duruş yeteneğinin kazandırılabildiğini belirtiyor. Peki, ? ? Beyin felci belirtileri neler? var mı? İşte cevaplar...

SEREBRAL PALSİ HASTALIĞI NE DEMEK?

Son yıllarda adından sıkça söz edilen Serebral Palsi hastalığı çocukları vuruyor; aileleri kahrediyor. Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri Kurucu Müdürü Uz. Fzt. İmran Erkanat Toylan, bu hastalığın gelişmekte olan beynin merkezi sinir sistemindeki hasardan meydana geldiğini belirtiyor.

"Bu hastalığın erken dönem tedavisine başlanmadığında hareket becerileri ve duruş kontrolünde bozukluklar ortaya çıkar" diyen Toylan, risk faktörlerini şöyle sıralıyor: "Prematüre doğumlar, çoğul gebelikler, annenin beslenme bozukluğu, tansiyon ve şeker gibi sistemik hastalıklar, zor ve uzun doğum, travma, yüksek ateşli hastalıklar."

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

İmran Erkanat Toylan, Serebral Palsi'nin erken dönem belirtilerini de anlatıyor: "2 aylıkken sosyal gülmenin olmaması, bebeğin çok ağlaması, sakinleştirilememesi, emme ve yutkunma sorunları, 4 aylıkken baş kontrolün olmaması, 5 aylıkken tüm eliyle nesneleri kavrayamama, 9 aylıkken desteksiz oturamama, 10 aylıkken parmakla işaretin olmaması, 11 aylıkken elde cımbız tutuşun olmaması, 12 aylıkken emekleyememe, 15 aylıkken 2-6 tek kelime söylememe, 18 aylıkken bağımsız yürüyememe, parmak ucu yürüme, denge ve koordinasyonda bozukluk. Belirtilere sahip çocukların hemen çocuk fizyoterapistine ve nöroloğuna götürülmesi gerekiyor. Tedavide psikolog, çocuk ortopedisti gibi pek çok disiplinin birlikte çalışıyor."

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