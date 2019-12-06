Serebral Palsi... Adı sıkça duyulan bu hastalık aileleri perişan ediyor. Gelişmekte olan beynin merkezi sinir sistemindeki hasardan meydana gelen Serebral Palsi hastalığı çocukları tehdit ediyor. Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, sinir sisteminde hasara neden olan hastalığın erken teşhisiyle hareket ve duruş yeteneğinin kazandırılabildiğini belirtiyor. Peki, serebral Palsi hastalığı ne demek? Serebral Palsi sonradan olur mu? Beyin felci belirtileri neler? Serebral Palsi tedavisi var mı? İşte cevaplar...

SEREBRAL PALSİ HASTALIĞI NE DEMEK?

Son yıllarda adından sıkça söz edilen Serebral Palsi hastalığı çocukları vuruyor; aileleri kahrediyor. Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri Kurucu Müdürü Uz. Fzt. İmran Erkanat Toylan, bu hastalığın gelişmekte olan beynin merkezi sinir sistemindeki hasardan meydana geldiğini belirtiyor.

"Bu hastalığın erken dönem tedavisine başlanmadığında hareket becerileri ve duruş kontrolünde bozukluklar ortaya çıkar" diyen Toylan, risk faktörlerini şöyle sıralıyor: "Prematüre doğumlar, çoğul gebelikler, annenin beslenme bozukluğu, tansiyon ve şeker gibi sistemik hastalıklar, zor ve uzun doğum, travma, yüksek ateşli hastalıklar."

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

İmran Erkanat Toylan, Serebral Palsi'nin erken dönem belirtilerini de anlatıyor: "2 aylıkken sosyal gülmenin olmaması, bebeğin çok ağlaması, sakinleştirilememesi, emme ve yutkunma sorunları, 4 aylıkken baş kontrolün olmaması, 5 aylıkken tüm eliyle nesneleri kavrayamama, 9 aylıkken desteksiz oturamama, 10 aylıkken parmakla işaretin olmaması, 11 aylıkken elde cımbız tutuşun olmaması, 12 aylıkken emekleyememe, 15 aylıkken 2-6 tek kelime söylememe, 18 aylıkken bağımsız yürüyememe, parmak ucu yürüme, denge ve koordinasyonda bozukluk. Belirtilere sahip çocukların hemen çocuk fizyoterapistine ve nöroloğuna götürülmesi gerekiyor. Tedavide psikolog, çocuk ortopedisti gibi pek çok disiplinin birlikte çalışıyor."