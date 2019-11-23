Kasım ayında grip başkadır! Gripten korunmak için ne yapmak gerekir?

Sonbaharla vedalaşmaya sayılı günler kala, grip ve soğuk algınlığı şikayetleri kendini gösteriyor. Özellikle kış aylarında yataklara düşüren bu hastalığın ihmal edilmemesi gerekiyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bir kere geldi mi gitmek bilmeyen griple ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.
YAŞINIZ KAÇ?
Öksürme ve hapşırmayla diğer insanlara bulaşan viral bir hastalık olan grip; titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, kulak ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Kış aylarında sık görülen bir hastalık olan grip, özellikle yaşlılarda zatürreye çevirebiliyor. 65 yaş üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetersizliği, böbrek hastalığı, kanser, kanser tedavisi olanlar, diyabet hastaları) çocuk ve hamileler gripte risk grubunda bulunuyor.
ELLERİNİZİ YIKAYIN
Gripten korunmak için öncelikle hijyene dikkat etmek gerekiyor. Grip virüsünün yayılmasını önlemek için masa, kapı kolları ve mutfak tezgahları gibi yüzeylerin deterjanla silinmesi öneriliyor. Hastanın hapşırma esnasında ağız ve burnunu kağıt mendille kapatması mikropların yayılmasını engelliyor. Grip mevsiminde kalabalıktan kaçınmak sağlık açısından fayda sağlıyor.
MEYVEDEN GÜÇ ALIN
Gribal enfeksiyonların tedavisinde, antibiyotik kullanılmaması gerekiyor. Taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi, gripten korunmaya yardımcı oluyor. Yine uyku ve düzenli spor da bağışıklığı güçlendiriyor.
SOĞUK ALGINLIĞIYLA KARIŞMASIN
Toplumda grip ve soğuk algınlığı benzer hastalıklarmış gibi biliniyor. Ancak iki hastalığın etken virüsleri ve şikayetleri farklılık gösteriyor. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı varken; soğuk algınlığında sadece burun akıntısı bulunuyor. Soğuk algınlığı dışında pek çok virüs, solunum yollarında gribal enfeksiyona yol açıyor.
AŞI BİLMECESİ
Her aşıda olduğu gibi grip aşısında da yüzde 100 korunmanın olmadığını unutmamak gerekiyor. Doktorların bir kısmı, grip aşısının yapılmasını önermiyor. Ancak grip virüsünün neden olduğu zatürre, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, orta kulak iltihabı nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Osman Erk, "Grip, tüm dünyayı böylesine etkileyen bir hastalıkken aşısının gereksiz olduğunu açıklamak, sorumsuzluk ve cehalet örneğidir" diyor.
PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN: ZATÜRRE
YAŞINIZ KAÇ?
Öksürme ve hapşırmayla diğer insanlara bulaşan viral bir hastalık olan grip; titreme, yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, kulak ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Kış aylarında sık görülen bir hastalık olan grip, özellikle yaşlılarda zatürreye çevirebiliyor. 65 yaş üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olanlar (KOAH, astım, kalp yetersizliği, böbrek hastalığı, kanser, kanser tedavisi olanlar, diyabet hastaları) çocuk ve hamileler gripte risk grubunda bulunuyor.
ELLERİNİZİ YIKAYIN
Gripten korunmak için öncelikle hijyene dikkat etmek gerekiyor. Grip virüsünün yayılmasını önlemek için masa, kapı kolları ve mutfak tezgahları gibi yüzeylerin deterjanla silinmesi öneriliyor. Hastanın hapşırma esnasında ağız ve burnunu kağıt mendille kapatması mikropların yayılmasını engelliyor. Grip mevsiminde kalabalıktan kaçınmak sağlık açısından fayda sağlıyor.
MEYVEDEN GÜÇ ALIN
Gribal enfeksiyonların tedavisinde, antibiyotik kullanılmaması gerekiyor. Taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi, gripten korunmaya yardımcı oluyor. Yine uyku ve düzenli spor da bağışıklığı güçlendiriyor.
SOĞUK ALGINLIĞIYLA KARIŞMASIN
Toplumda grip ve soğuk algınlığı benzer hastalıklarmış gibi biliniyor. Ancak iki hastalığın etken virüsleri ve şikayetleri farklılık gösteriyor. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ağrısı varken; soğuk algınlığında sadece burun akıntısı bulunuyor. Soğuk algınlığı dışında pek çok virüs, solunum yollarında gribal enfeksiyona yol açıyor.
AŞI BİLMECESİ
Her aşıda olduğu gibi grip aşısında da yüzde 100 korunmanın olmadığını unutmamak gerekiyor. Doktorların bir kısmı, grip aşısının yapılmasını önermiyor. Ancak grip virüsünün neden olduğu zatürre, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, orta kulak iltihabı nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Osman Erk, "Grip, tüm dünyayı böylesine etkileyen bir hastalıkken aşısının gereksiz olduğunu açıklamak, sorumsuzluk ve cehalet örneğidir" diyor.
PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN: ZATÜRRE
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.