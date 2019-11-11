Kronik hastalıklar, vücuttaki en hayati organlara zarar veriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp hastalığının tüm hayatı etkilediğini belirtiyor. Özellikle kalp hastası olan kadınları hamilelik dönemine karşı uyarıyor.

YORGUNLUK, ÇARPINTI

Hamilelik döneminde vücutta dolaşan kanda artış oluyor. Bu da kalbe düşen yükü yüzde 50 oranında artıyor. Dolayısıyla kalp hastalığı olan, hatta hasta olduğunu bilmeyen kişilerde bu durum hayati bir risk oluşturuyor. Bu nedenle hamilelik planlayan kadınların mutlaka kalp hastası kontrollerinden geçmesi gerekiyor. Kronik kalp hastalığı çarpıntı, fenalık, çabuk yorulma ve yüksek tansiyon gibi şikayetlere yol açıyor.

TUZU AZALTIN

Hamilelikte en sık karşılaşılan sorunu, yüksek tansiyon oluşturuyor. Hamileliğin başlangıcındaki ilk 3 ayda damar gevşetici hormonların salgılanması nedeniyle tansiyon değerleri hamilelik öncesine göre düşük seyrediyor. Bu da fenalık hissi, baş dönmesi hatta bayılmaya yol açıyor. Yüksek tansiyon ise hem annenin hem de bebeğinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Gebeliğe bağlı yüksek tansiyonda az tuzlu beslenme, kilo kontrolüne dikkat etmek ve sebze ağırlıklı beslenmenin faydası oluyor. Buna ek olarak böbrekten protein kaybı halinde annenin ve bebeğin hayatı riske giriyor. Bir anne adayının el ve ayaklarında şişlik, baş ağrısı, görmede bulanıklık ve hafızada değişiklikler oluyorsa mutlaka gebelik tansiyonundan şüphelenilmesi gerekiyor

KIRMIZI ET ZARARLI...

Hamilelikte gebeliğe bağlı şeker hastalığı, yüksek tansiyon bunları tetikleyebiliyor. Bu nedenle hamilelikte sağlıklı beslenmek daha fazla önem taşıyor. Prof. Dr. Özlem Esen, kırmızı etin aşırıya kaçmadan tüketilmesini ve daha çok balık yenmesini öneriyor. Kalp dostu Akdeniz diyeti hastalıklardan koruyarak ömrü uzatıyor.

YARIN: KALP VE BESLENME

PROF. DR. ÖZLEM ESEN - KALBİNE İYİ BAK - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL