'Şifalı Bitkiler' antik dönemden bu yana pek çok kaynakta karşımıza çıkıyor. Kadim bilgilerden modern tıbba pek çok alanda doğanın gücüne kulak verildiğini görüyoruz. Günümüzde ilaç kullanımına çekinceyle yaklaşan kişilerin tercihi olan başlıca şifalı bitkileri ve özelliklerini sizler için derledik.

ŞİFALI BİTKİLERİN FAYDALARI

Çörek otu

Neredeyse her derde deva olarak bilinen çörek otu binlerce yıldır kullanılan şifalı bitkiler arasında. Vitamin ve mineral açısından zengindir. A, H, C, B1, B2, B6 vitaminleri ve mineral olarak selenyum, çinko, magnezyum, potasyum kalsiyum, bakır, fosfor içerir. Bronşit, astım, boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı hastalıklarına iyi gelir, kan şekerini düşürür,ayrıca ürik asidi azaltan yüksek tansiyonu düşüren özelliği vardır. Sedef hastalığı, Parkinson hastalığı, karaciğer hastalığı, kolon kanseri, meme kanseri ve şeker hastalığına faydası olduğu bilinmektedir. Hafızayı kuvvetlendirir, hormon dengesini sağlar, böbrek taşlarına çok iyi gelir.

Adaçayı

Kış aylarının başlıca şifalı bitkilerindendir. Özellikle grip ve soğuk algınlığına iyi gelir. Tam bir A vitamini deposu olmakla birlikte C, B6, K vitaminleri bakımından da zengindir. Kalsiyum, demir, magnezyum içerir. Kalp sağlığını korur, sindirim sistemini düzenler, yaşlılığı geciktirir, selülite iyi gelir. Ayrıca cilt ve saçlara da iyi gelir.





Isırgan otu

Çıplak elle tutulduğunda elimizi yakan bu bitki oldukça faydalı şifalı bitkiler arasındadır. İyi bir balgam sökücüdür, iç organlarda biriken kanı temizler, burun kanamalarını keser.

Aslanpençesi; Testere dişli aslan pençesi özellikle kadınlarda adet düzenlemeye yardımcı olur, hormonları düzenler. FSH hormonu yüksekliğine çok iyi gelir.

Zencefil

B3, B6, demir, fosfor, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum açısından oldukça zengindir. Zencefil kan akışını sağladığı için terleme, ateş ve titremeye iyi gelir. Mide bulantısı, kusmaya karşı oldukça etkilidir, hazmı kolaylaştırır, ayrıca soğuk algınlığına da çok iyi gelir. Bağırsak sistemini düzenler, kolon kanseri, yumurtalık kanseri, şeker hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde yardımcıdır.

Meyan kökü

Doğal bir ağrı kesicidir. Depresyona iyi gelir, karaciğer sağlığını korur, soğuk algınlığına iyi gelir, kan basıncını düzenler, maya enfeksiyonuna iyi gelen bir bitkidir.







Aloevera;

Kalın ve dikenli bir yaprağı olan bu bitki güneş yanıkları ve çeşitli kazalarda oluşan yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Papatya;

Görünüş olarak çok beğenildiği gibi sağlığa da çok faydası bulunur. Genellikle çay olarak kullanılır. Bağırsaktaki sorunlara, karın ağrısına, uyuma zorluğu çeken kişilere iyi gelir. Ayrıca saça uygulandığında rengini açma özelliği vardır.



Sarımsak

Kokusu yüzünden pek tercih edilmese de oldukça faydası olan bir bitkidir. Sarımsak vücut direncini güçlendirir, soğuk algınlığına iyi gelir, iltihap sökücü ve doğal bir antibiyotiktir. Ayrıca kanser tedavisine yardımcıdır.

Siyah yılan kökü; Menopoza giren kadınların kullanması önerilen bir bitkidir. Sinirlerin gevşemesine, ayrıca adet dönemindeki ağrı ve kramplara da oldukça faydalıdır.







Nane

Nane daha ilk dönemlerden beri alternatif tıp için vazgeçilmez bir bitki olmuştur. Naneden sakız, şeker, diş macunu yapılması tabii ki tesadüf değildir. Nane ilk olarak solunum yollarına iyi gelen bir bitkidir. Fakat nanenin faydaları sadece bununla sınırlı değildir. Nane tam anlamıyla bir A vitaminideposudur. Aynı zamanda içeriğinde C vitamini de bulunmaktadır. Kalsiyum, magnezyum ve demir bakımından da çok zengin olan bu bitkinin hâliyle insan sağlığına faydası da çok fazladır.



Eğer sindirim sisteminizde bir sorun varsa ya da mide ağrıları çekiyorsanız, nane derdinize deva olabilir. Çünkü bu bitki çok iyi bir temizleyicidir. Bağırsaklarınıza iyi gelir ve bağırsaklarınızı hareketlendirir. Nanenin diğer faydaları ise baş ağrısına iyi gelmesi, kilo vermeyi kolaylaştırması, yatıştırıcı ve yumuşatıcı özelliğinden dolayı da cilde iyi gelmesidir.





Biberiye

Aktarlarda sıkça gördüğünüz biberiye bitkisi son dönemde oldukça popülerdir. Özellikle biberiye çayı ve biberiye yağı birçok hastalığa iyi geliyor. Biberiye çayının içerisinde kalsiyum, demir ve B6 vitamini bulunur. Sinir, stresten dolayı oluşan baş ağrılarına ve migren ağrılarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan dolaşımını hızlandırır. Kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Maydanoz

Maydanoz, rahatlıkla ulaşabileceğiniz, yaz kış bulunan bir bitkidir ve vücuda saymakla bitmeyen faydası var. Öncelikle bağışıklık sistemini korur. Vücuttaki ödemin dışarı atılmasına yardımcı olur. Anti-bakteriyel özelliğe sahiptir. Eğer ağız kokusundan şikâyetçiyseniz, maydanoz ağız kokusuna da iyi gelir. Aynı zamanda kalp sağlığını korumaya da yardımcı olur.





Karabaş otu

Mor çiçekleriyle baktıkça içinizi açan karabaş otunun güzel göründüğü kadar vücuda da oldukça faydası var. Karabaş otunun içinde bulunan geraniol maddesinin kansere iyi geldiği bilinmektedir. Kan dolaşımını düzenleyen bu bitki aynı zamanda kan ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Vücuda enerji veren bu bitki daha zinde hissetmenizi sağlar. Özellikle kendinizi sürekli yorgun ve uykusuz hissediyorsanız karabaş otu daha canlı ve zinde olmanıza yardımcı olabilir.