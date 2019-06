bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Topraktan mutfağa uzanan doğal sebze ve meyveler , her türlü hastalığa karşı vücudu koruyor. Kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul , uzun bir ömür için antioksidan içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Şu bilgileri paylaşıyor: Doğal sebze ve meyveler, kabuklarından çekirdeklerine kadar vitamin ve mineral barındırıyor. Genç yaşlardan itibaren doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmak, ilerleyen yaşlarda kronik hastalıklara yakalanmayı önlüyor. Vücudun savunma mekanizmasını harekete geçiren, kanser den koruyan, A, C, E vitaminlerinde, magnezyum, selenyum ve çinkoda bulunan antioksidanlar şöyle gruplandırılıyor:Göz ve cilt sağlığı için önemlidir. Tüm meyve ve sebzelerde bulunur. Kayısı, koyu yapraklı yeşil bitkiler, ıspanak, havuç, kabak, balkabağı ve mısır A vitamini kaynağıdır.Sağlıklı diş, diş eti ve kemikler için gereklidir. Vücudun demir emilimine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Turunçgiller, narenciye, çilek, brokoli, kuşburnu, maydanozda bulunur.Hücre zarlarını korumakla görevlidir. Bu sayede hem kanser e hem de enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık sağlar. Kuruyemişler ve lifli yeşil besinlerde bulunur.Genellikle geçici bir vitamin desteği olarak tavsiye edilir. Tek başına ya da sürekli kullanılmamalıdır. Kanserle savaşan çinko, üreme sağlığını da korur.Hücre büyümesi ve onarımı için gereklidir. Merkezi sinir sistemini düzenler. Ağrı kesici etkisi gösterir. Magnezyumun düzenli kullanımı kalp ritim bozukluklarını engeller. Deniz ürünleri, kabuklu yemişler, incir, hurma, soya fasulyesi, karahindiba, maydanoz ve ıspanakta bulunur.Hücreleri koruyan doğal bir antioksidandır. Vücut direncini artırır. Kansere karşı savaşır. Çok önemli bir antioksidan olan selenyum, prostat bezinin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Kalp ve karaciğer fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için gereklidir. Et ve süt ürünlerinde bulunur. Ayrıca brokoli, sebzeler ve kabuklu yemişler, sarımsak ve soğan da selenyum açısından zengindir. Selenyum eksikliği kalp hastalığı başta olmak üzere karaciğer bozuklukları ve pankreas yetmezliğine de zemin hazırlar.