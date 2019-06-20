Çağın vebası kanser, önlenemeyen bir hızla yayılıyor. Her eve giren, sevdiklerimizin hayatını tehdit eden bu hastalıktan korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek gerekiyor. Fitoterapi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, paketlenmiş hazır gıdaların, stresli yaşamın ve hareketsizliğin kanser riskini artırdığını belirtiyor. Sağlıklı ve uzun bir hayat için yapılması gerekenleri açıklıyor...
MEME KANSERİ, ARTIK GENÇLERDE BİLE GÖRÜLÜYOR. BUNUN SEBEBİ NEDİR?
Çocuklukta fiziksel ve ruhsal travmalar, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenmek ve uyku bozuklukları erken yaşta meme kanseri riskini arttırır.
KANSERSİZ BİR HAYAT İÇİN NELER TÜKETMELİYİZ?
Kansersiz bir hayat için doğa dostu yeşil yaşam tarzı benimsememiz gereklidir. Tam tahıllı gıdalar, bakliyat, bitki çayı, balık, zeytinyağı, koyu yeşil renkli sebzeler tüketilmesi gerekir.
BAHARATLARIN, HASTALIKLARA OLAN ETKİSİ NEDİR?
Sindirim sisteminde yararlı bakteriler lehine dengenin korunması, gıdaların sağlıklı sindirimine yardımcı olması, kan şekerinin dengelenmesi gibi hastalıklardan korunmaya katkıları vardır. Şifalı baharatların başında çörek otu, kişniş, karabiber, kırmızıbiber, zerdeçal, sarımsak, soğan, zencefil, kimyon, biberiye, karanfil ve kekik gelir.
PAÇA ÇORBASI KANSERLE SAVAŞMAYA YARDIMCI OLUR MU?
Bağırsak florasına katkı verecek probiyotik içerir. Paça çorbasındaki jölemsi madde, kanser hücrelerinin çevresini sarıp damara geçmesini azaltan kollajen proteininden zengindir. Fakat kanserin bu çorbaları tüketerek tedavi edilmesi mümkün değildir. Çalışmalar bazı kollajen desteklerinin kanser tedavisinde yardımcı olacağını gösteriyor.
KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN:ZERDEÇAL HAYAT KURTARIR
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
MEME KANSERİ, ARTIK GENÇLERDE BİLE GÖRÜLÜYOR. BUNUN SEBEBİ NEDİR?
Çocuklukta fiziksel ve ruhsal travmalar, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenmek ve uyku bozuklukları erken yaşta meme kanseri riskini arttırır.
KANSERSİZ BİR HAYAT İÇİN NELER TÜKETMELİYİZ?
Kansersiz bir hayat için doğa dostu yeşil yaşam tarzı benimsememiz gereklidir. Tam tahıllı gıdalar, bakliyat, bitki çayı, balık, zeytinyağı, koyu yeşil renkli sebzeler tüketilmesi gerekir.
BAHARATLARIN, HASTALIKLARA OLAN ETKİSİ NEDİR?
Sindirim sisteminde yararlı bakteriler lehine dengenin korunması, gıdaların sağlıklı sindirimine yardımcı olması, kan şekerinin dengelenmesi gibi hastalıklardan korunmaya katkıları vardır. Şifalı baharatların başında çörek otu, kişniş, karabiber, kırmızıbiber, zerdeçal, sarımsak, soğan, zencefil, kimyon, biberiye, karanfil ve kekik gelir.
PAÇA ÇORBASI KANSERLE SAVAŞMAYA YARDIMCI OLUR MU?
Bağırsak florasına katkı verecek probiyotik içerir. Paça çorbasındaki jölemsi madde, kanser hücrelerinin çevresini sarıp damara geçmesini azaltan kollajen proteininden zengindir. Fakat kanserin bu çorbaları tüketerek tedavi edilmesi mümkün değildir. Çalışmalar bazı kollajen desteklerinin kanser tedavisinde yardımcı olacağını gösteriyor.
KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ
YARIN:ZERDEÇAL HAYAT KURTARIR
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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