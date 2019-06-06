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kalbe zarar verir! Kolesterolün umudu keten tohumu

, kalbe zarar veriyor. beslenmenin kolesterolü yükselttiğini söyleyen Prof. Dr. , keten tohumu ve üzümün iyileştirici gücüne dikkat çekiyor.



Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hayatı tehdit ediyor. Kanserden tansiyon, diyabetten kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ise sağlıklı beslenmenin ömrü uzattığını söylüyor. TAKVİM okuyucularına özel şu bilgileri veriyor:

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