beslenme ve hareketsiz yaşam, hayatı tehdit ediyor. Kanserden tansiyon, diyabetten kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ise sağlıklı beslenmenin ömrü uzattığını söylüyor.