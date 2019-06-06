Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hayatı tehdit ediyor. Kanserden tansiyon, diyabetten kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ise sağlıklı beslenmenin ömrü uzattığını söylüyor. TAKVİM okuyucularına özel şu bilgileri veriyor:
- Sağlık
- 06.06.2019
- Gazete
Kolesterol kalbe zarar verir! Kolesterolün umudu keten tohumu
Kolesterol, kalbe zarar veriyor. Yanlış beslenmenin kolesterolü yükselttiğini söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, keten tohumu ve üzümün iyileştirici gücüne dikkat çekiyor.
Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hayatı tehdit ediyor. Kanserden tansiyon, diyabetten kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ise sağlıklı beslenmenin ömrü uzattığını söylüyor. TAKVİM okuyucularına özel şu bilgileri veriyor:
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