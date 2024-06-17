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Kocaeli'de yasağa rağmen girdiği denizde kayboldu! Muharrem Elitaş isimli gencin cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Haziran'da hava şartları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu gün suya girip kaybolan Muharrem Elitaş'ın (24), dün cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:59 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:59
Kocaeli’de yasağa rağmen girdiği denizde kayboldu! Muharrem Elitaş isimli gencin cansız bedeni bulundu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Haziran'da hava şartları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu gün suya girip kaybolan Muharrem Elitaş'ın (24), dün cansız bedenine ulaşıldı.

ARKADAŞLARI İHBAR ETTİ
Olay, 15 Haziran'da Kandıra ilçesi Seyrek Mahallesi Palmar mevkisinde meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı tarafından hava şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklanırken, Muharrem Elitaş suya girdi. Elitaş'ın bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Dalgaların arasında kaybolan Muharrem Elitaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Havadan helikopter ile kıyıdan botla yapılan arama çalışmalarının ardından Elitaş'ın dün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Elitaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Elitaş'ın cenazesinin, işlemleri tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere geldiği İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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