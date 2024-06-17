Kocaeli’de yasağa rağmen girdiği denizde kayboldu! Muharrem Elitaş isimli gencin cansız bedeni bulundu

ARKADAŞLARI İHBAR ETTİ Olay, 15 Haziran'da Kandıra ilçesi Seyrek Mahallesi Palmar mevkisinde meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı tarafından hava şartları nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklanırken, Muharrem Elitaş suya girdi. Elitaş'ın bir süre sonra gözden kaybolmasının ardından arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dalgaların arasında kaybolan Muharrem Elitaş'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Havadan helikopter ile kıyıdan botla yapılan arama çalışmalarının ardından Elitaş'ın dün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu.