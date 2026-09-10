Otel odasında çocuklarla yarı çıplak basılan Tabaklar tutuklandı! Otel sahibine gözaltı... İfadeler ortaya çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir otel odasında küçük yaştaki erkek çocuklara alkol temin ederek istismarda bulunduğu iddia edilen 67 yaşındaki Şükrü Tabaklar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Skandalın merkezindeki Tuna Otel'in sahibi Mustafa Pala hakkında ise “suçu bildirmeme”, “resmi belgede sahtecilik” ve “çocuğun cinsel istismarına yardım etme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin otele düzenlediği baskınla gün yüzüne çıkan olayda, mağdur çocukların beyanları kan dondurdu. Otel çalışanlarının itirafları da soruşturma dosyasına yansıdı.
Olay, 7 Eylül 2026 akşamı Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir e-posta ihbarıyla patlak verdi.
İhbarda, Tuna Otel'in 101 ve 102 numaralı odalarında yaşlı bir şahsın küçük yaştaki erkek çocukları istismar ettiği belirtildi.
Harekete geçen polis ekipleri, otele yaptıkları ani baskında Şükrü Tabaklar'ı odada yarı çıplak vaziyette, yanlarında 18 yaşından küçük Y.E.V. ve G.Ş. ile birlikte buldu.
Odada yapılan incelemede çocuklara alkol sunulduğu tespit edildi.
İfadelerinde Şükrü Tabaklar'ın kendilerine 6 adet bira aldığını ve odada içtiklerini belirten çocuklar, şahsın yatağa uzandığı sırada polisin içeri girdiğini anlattı.
BEDAVA ALKOLLE AĞINA DÜŞÜRDÜ
Soruşturma kapsamında Çocuk İzlem Merkezinde pedagog ve avukat eşliğinde ifadeleri alınan A.K.A, A.B.A., M.Y., G.D., E.H.O. ve E.C.S. gibi çok sayıda mağdur çocuğun anlattıkları, olayın sistematik şekilde ilerlediğini gözler önüne serdi.
Çocuklar, Şükrü Tabaklar ile ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını, şahsın Tuna Otel'in bahçesinde kendilerine sürekli bedava bira, votka ve viski ısmarladığını dile getirdi.
'MASAJ BAHANESİYLE ODAYA ÇEKTİ' İDDİASI
G.D. ifadesinde, Şükrü Tabaklar'ın kendisini odaya çıkardığını, yüzüstü yatarak omuzlarına masaj yaptırdığını ve daha aşağılara inmesini talep ettiğini ancak kendisinin bunu reddettiğini anlattı.
Ayrıca şüphelinin, bazı çocukları kendisine ait araçla Tekirdağ'daki Ramada Otel'e götürerek orada da ayrı odalar tutup alkol aldığı ve masaj yaptırmak istediği kayıtlara geçti.
OTEL ÇALIŞANLARI İSYAN ETMİŞ PATRON 'GÖRMEMEZLİKTEN GELİN' DEMİŞ
Tuna Otel çalışanlarının emniyette verdiği ifadeler de soruşturma dosyasına girdi.
Otelin resepsiyon görevlileri A.Ç., B.M., E.D. ve S.P. ile otelin aşçısı T. S. ve U.K., Şükrü Tabaklar'ın sürekli olarak farklı ve küçük yaştaki erkek çocuklarla otele geldiğini, bu durumdan büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.
Resepsiyonist A.Ç., çocukları odaya almamak için direndiğinde Şükrü Tabaklar'ın üzerine yürüdüğünü, durumu otel sahibi Mustafa Pala'ya bildirdiğinde ise patronunun kendisine, "arada olur böyle şeyler, görmemezlikten gel" diyerek olayın üstünü örtmesini emrettiğini itiraf etti.
'ÇOCUKLARI GİZLİCE ALDIK'
Çalışanlar, çocukların otele kayıtlarının yapılmadığını ve arka kapıdan veya havuz kenarındaki camdan odalara gizlice alındıklarını da savcılıkla paylaştı.
PİŞKİN SAVUNMA
Hakkındaki ağır suçlamalarla Gelibolu Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Şükrü Tabaklar, hakkındaki iğrenç suçlamaları inkar etti.
Gelibolu'da varlıklı ve tanınan bir esnaf olduğunu, maddi durumunun iyi olması sebebiyle gençlerin kendisinden bedava alkol talep ettiğini savunan Tabaklar, çocuklara sadece içki ısmarladığını, hiçbir cinsel amacı veya teması olmadığını ileri sürdü.
Odasına gelen çocukların "sadece içki şişelerini almak için orada bulunduğunu" iddia eden şüpheli, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.
ŞÜKRÜ'YE TUTUKLAMA PALA'YA GÖZALTI
Tabaklar, kuvvetli suç şüphesi, şahit beyanları ve toplanan deliller ışığında tutuklandı.
Skandalın patlak vermesinin ardından, otelinde yaşananlara göz yumduğu ve çalışanlarına baskı kurarak suçu gizlemeye çalıştığı öne sürülen Tuna Otel'in sahibi Mustafa Pala da adaletten kaçamadı.
Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaştaki çocukların kimlik kayıtlarını sisteme girmeyerek resmi belgede sahtecilik yapan, durumu polise bildirmeyen ve Şükrü Tabaklar'a odaları tahsis ederek çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım eden sıfatıyla katılan Mustafa Pala hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.
Olayla ilgili geniş çaplı adli sürecin devam ettiği ve yeni mağdurların ortaya çıkıp çıkmayacağının araştırıldığı bildirildi.
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