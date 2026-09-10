'MASAJ BAHANESİYLE ODAYA ÇEKTİ' İDDİASI G.D. ifadesinde, Şükrü Tabaklar'ın kendisini odaya çıkardığını, yüzüstü yatarak omuzlarına masaj yaptırdığını ve daha aşağılara inmesini talep ettiğini ancak kendisinin bunu reddettiğini anlattı. Ayrıca şüphelinin, bazı çocukları kendisine ait araçla Tekirdağ'daki Ramada Otel'e götürerek orada da ayrı odalar tutup alkol aldığı ve masaj yaptırmak istediği kayıtlara geçti. Pedagog eşliğinde ifade veren çok sayıda mağdur çocuk, şüphelinin kendilerine bedava alkol vererek masaj bahanesiyle taciz girişiminde bulunduğunu anlattı.

OTEL ÇALIŞANLARI İSYAN ETMİŞ PATRON 'GÖRMEMEZLİKTEN GELİN' DEMİŞ Tuna Otel çalışanlarının emniyette verdiği ifadeler de soruşturma dosyasına girdi. Otelin resepsiyon görevlileri A.Ç., B.M., E.D. ve S.P. ile otelin aşçısı T. S. ve U.K., Şükrü Tabaklar'ın sürekli olarak farklı ve küçük yaştaki erkek çocuklarla otele geldiğini, bu durumdan büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti. Resepsiyonist A.Ç., çocukları odaya almamak için direndiğinde Şükrü Tabaklar'ın üzerine yürüdüğünü, durumu otel sahibi Mustafa Pala'ya bildirdiğinde ise patronunun kendisine, "arada olur böyle şeyler, görmemezlikten gel" diyerek olayın üstünü örtmesini emrettiğini itiraf etti. 'ÇOCUKLARI GİZLİCE ALDIK' Çalışanlar, çocukların otele kayıtlarının yapılmadığını ve arka kapıdan veya havuz kenarındaki camdan odalara gizlice alındıklarını da savcılıkla paylaştı. Otel çalışanları, çocukların arka kapıdan gizlice içeri alındığını itiraf ederken, otel sahibi Mustafa Pala’nın duruma itiraz eden personeli susturarak suçu örtbas etmeye çalıştığı belirlendi.

PİŞKİN SAVUNMA Hakkındaki ağır suçlamalarla Gelibolu Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Şükrü Tabaklar, hakkındaki iğrenç suçlamaları inkar etti. Gelibolu'da varlıklı ve tanınan bir esnaf olduğunu, maddi durumunun iyi olması sebebiyle gençlerin kendisinden bedava alkol talep ettiğini savunan Tabaklar, çocuklara sadece içki ısmarladığını, hiçbir cinsel amacı veya teması olmadığını ileri sürdü. Odasına gelen çocukların "sadece içki şişelerini almak için orada bulunduğunu" iddia eden şüpheli, kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Suçlamaları reddeden Şükrü Tabaklar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otel sahibi Mustafa Pala hakkında resmi belgede sahtecilik ile çocuğun cinsel istismarı suçuna yardım, yataklık gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.