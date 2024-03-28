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Yarı fiyatına Renault Megane, Dacia Duster ve Fiat Egea fırsatı! ÖTV şartsız satışlar başladı!

ÖTV muafiyeti, belirli şartları taşıyan vatandaşlara sunulan bir avantaj. Bu avantajdan faydalanabilmek için, alıcının yüzde 90 ve üzeri engelli olduğunu gösteren bir sağlık raporuna ve vergi dairesinden alınmış bir muafiyet yazısına sahip olması gerekiyor. Ayrıca, alınacak aracın ÖTV dahil fiyatı 1.591.200 TL'yi aşmamalı. Bu şartları taşıyan vatandaşlar, herhangi bir ÖTV ödemeden sıfır kilometre bir otomobil satın alabiliyorlar.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 10:55 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:23
Yarı fiyatına Renault Megane, Dacia Duster ve Fiat Egea fırsatı! ÖTV şartsız satışlar başladı!

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Türkiye otomobil piyasasında, ÖTV muafiyetli otomobil satışları giderek daha fazla tercih edilen bir yol haline geldi. Son dönemde yapılan açıklamalara göre, bu tür satışlar toplam otomobil satışlarının yüzde 48'ine ulaştı. Yani satılan her iki araçtan biri, ÖTV'siz olarak yeni sahiplerini buluyor. Özellikle en uygun fiyatlı otomobiller, bu durumdan yararlanmak isteyen otomobil severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, bu ÖTV muafiyetli satışlar nasıl yapılıyor ve en popüler modellerden olan Fiat Egea, Renault Megane ve Dacia Duster'ın yeni fiyatları ne oldu?

Fiat Egea'nın Özel Fiyatı ve Diğerleri

Özellikle Fiat Egea, ÖTV muafiyeti sayesinde oldukça cazip bir fiyata satışa sunuldu. 2023 model Fiat Egea Sedan, ÖTV'siz olarak 448.800 TL'ye alıcılarını bekliyor. Bu, normal şartlarda 814.900 TL olan bir aracın yarı fiyatına satılması anlamına geliyor. Aynı şekilde, Dacia Duster ve Renault Megane için de benzer indirimler uygulanıyor.

Dacia Duster Fiyat Listesi (2024)

  • 1.0 Turbo Benzinli Motor 90 Beygir 4×2 Comfort Donanım: 613.888 TL
  • ECO- G Benzinli – LPG'li Turbo 100 Beygir 4×2 Comfort: 623.611 TL
  • 1.3 Turbo 150 Beygir Otomatik Vites 4×2 Comfort: 675.555 TL
  • 1.5 Blue dCi 115 Beygir Dizel Motor 4×4 Comfort: 677.777,78 TL

Renault Megane Sedan Yeni Fiyatları

  • Joy 1.3 Tce 140 bg: 1.139.000 TL
  • Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.267.000 TL
  • Touch 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.559.000 TL

Bu indirimlerle birlikte, ÖTV muafiyeti sayesinde sıfır kilometre bir otomobil sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat doğmuş durumda. Özellikle engelli vatandaşlar ve onların yakınları için büyük kolaylık sağlayan bu sistem, daha uygun fiyatlarla yeni bir otomobil satın almayı mümkün kılıyor.

ÖTV muafiyeti, Türkiye'de otomobil satışlarına yeni bir soluk getiriyor. Bu sayede, engelli vatandaşlar başta olmak üzere, uygun şartları taşıyan herkes, daha ekonomik koşullarda sıfır kilometre bir otomobile sahip olabiliyor

Fiat Egea, Renault Megane ve Dacia Duster gibi popüler modellerdeki büyük indirimler de bu avantajdan yararlanmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor. Otomobil almayı düşünenler için, ÖTV muafiyeti ve sunulan fiyat avantajları, kaçırılmayacak fırsatlar arasında.

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