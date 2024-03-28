Yarı fiyatına Renault Megane, Dacia Duster ve Fiat Egea fırsatı! ÖTV şartsız satışlar başladı!

Türkiye otomobil piyasasında, ÖTV muafiyetli otomobil satışları giderek daha fazla tercih edilen bir yol haline geldi. Son dönemde yapılan açıklamalara göre, bu tür satışlar toplam otomobil satışlarının yüzde 48'ine ulaştı. Yani satılan her iki araçtan biri, ÖTV'siz olarak yeni sahiplerini buluyor. Özellikle en uygun fiyatlı otomobiller, bu durumdan yararlanmak isteyen otomobil severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Peki, bu ÖTV muafiyetli satışlar nasıl yapılıyor ve en popüler modellerden olan Fiat Egea, Renault Megane ve Dacia Duster'ın yeni fiyatları ne oldu?