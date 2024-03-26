2024 Mart bitmeden bayiler tıka basa dolacak: Peugeot 3008 ve Opel Crossland %0 faiz fitilini ateşledi!

Otomobil dünyası, Mart ayında heyecan verici kampanyalarla dolup taşıyor! Hem Opel hem de Peugeot, müşterilerine çekici fırsatlar sunarak yeni araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmeye hazırlanıyor. İşte 2024 mart sıfır otomobil kampanyaları...
Otomobil dünyası, Mart ayında heyecan verici kampanyalarla dolup taşıyor! Hem Opel hem de Peugeot, müşterilerine çekici fırsatlar sunarak yeni araç sahibi olmak isteyenleri cezbetmeye hazırlanıyor. İşte 2024 mart sıfır otomobil kampanyaları...
OPEL KAMPANYALARI
🔴 Corsa ve Corsa Elektrik, Crossland modellerinde 200.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0,99 faiz fırsatı.
🔴 Ayrıca 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz seçeneği.
🔴 Mokka, Mokka Elektrik, Grandland, Astra ve Astra Elektrik modellerinde 300.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %0,99 faiz fırsatı.
🔴 Ayrıca 225.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz seçeneği.
🔴 Combo Life, Combo Cargo, Vivaro City Van ve Vivaro Cargo gibi modellerde: 200.000 TL'ye kadar kredi için 12 ay %1,99 faiz fırsatı.
PEUGEOT KAMPANYALARI
🔴 308, E-308, 2008, E-2008, 3008, 408, 508 ve Rifter modellerinde %0 faizli kredi imkanı.
🔴 5008 modellerinde %0,99 faiz oranı.
🔴 Partner Van, Expert Van, Expert Traveller, Boxer Van ve Expert Combi Van modellerinde %1,99 faiz fırsatı.