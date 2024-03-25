O SUV otomobil Egea’dan bile daha ucuz! Hyundai hodri meydan dedi: 220.000 TL indirim yaptı!

Hyundai, otomobil severlere müjdeli haberlerle geliyor. Özellikle SUV modelleriyle Türkiye'deki araç tutkunlarının ilgisini çeken Hyundai, Bayon, Kona ve Tucson modelleriyle dikkat çekiyor. En yeni gelişmeler arasında, Hyundai Bayon'un bazı Fiat Egea Sedan modellerinden daha uygun fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Dahası, Tucson modelinde müthiş bir indirim var!
Tucson Modelinde Kaçırılmayacak İndirim!
Hyundai'nin SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Tucson, 220.425 TL'lik büyük bir indirimle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. 2023 model 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyonu için uygulanan bu indirim, Tucson'un piyasadaki cazibesini artırıyor.
Fiyat Listeleri Göz Kamaştırıyor
Hyundai ve Fiat, Türkiye'deki araç alıcılarına çeşitli seçenekler sunuyor. Özellikle indirimler ve kampanyalı fiyatlar, bu modellerin daha da ilgi çekici hale gelmesini sağlıyor.