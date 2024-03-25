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O SUV otomobil Egea'dan bile daha ucuz! Hyundai hodri meydan dedi: 220.000 TL indirim yaptı!

Fiat'ın popüler modeli Egea, uygun fiyatlı sedan seçenekleri ile tanınır. Ancak Hyundai'nin Bayon modeli, fiyat konusunda Egea'ya meydan okuyor. 2024 model Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump versiyonu, 1.060.000 TL fiyat etiketiyle, Egea'nın bazı versiyonlarından daha cazip bir seçenek haline geliyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:05 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:05
O SUV otomobil Egea’dan bile daha ucuz! Hyundai hodri meydan dedi: 220.000 TL indirim yaptı!

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Hyundai, otomobil severlere müjdeli haberlerle geliyor. Özellikle SUV modelleriyle Türkiye'deki araç tutkunlarının ilgisini çeken Hyundai, Bayon, Kona ve Tucson modelleriyle dikkat çekiyor. En yeni gelişmeler arasında, Hyundai Bayon'un bazı Fiat Egea Sedan modellerinden daha uygun fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Dahası, Tucson modelinde müthiş bir indirim var!

Tucson Modelinde Kaçırılmayacak İndirim!

Hyundai'nin SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Tucson, 220.425 TL'lik büyük bir indirimle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. 2023 model 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus versiyonu için uygulanan bu indirim, Tucson'un piyasadaki cazibesini artırıyor.

Fiyat Listeleri Göz Kamaştırıyor

Hyundai ve Fiat, Türkiye'deki araç alıcılarına çeşitli seçenekler sunuyor. Özellikle indirimler ve kampanyalı fiyatlar, bu modellerin daha da ilgi çekici hale gelmesini sağlıyor.

Fiat Egea Sedan Easy: Uygun Fiyatlı Seçenekler

  • 2023 Model 1.4 Fire 95 HP (Manuel, Benzinli): 814.900 TL (Kampanyalı Fiyat)
  • 2023 Model 1.3 M.Jet 95 HP (Manuel, Dizel): 993.900 TL (Kampanyalı Fiyat)
  • 2023 Model 1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik, Dizel): 1.130.900 TL (Kampanyalı Fiyat)
  • 2023 Model 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik, Elektrikli-Benzinli): 1.262.900 TL (Kampanyalı Fiyat)

Bayon'un Cazip Fiyatları

  • 2024 Model 1.4 MPI 100 PS Jump (Manuel, Benzin): 1.060.000 TL
  • 2024 Model 1.4 MPI 100 PS Elite (Otomatik, Benzin): 1.260.000 TL

Tucson'un Dikkat Çeken İndirimi

  • 2023 Model 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus (DCT, Dizel): 1.914.575 TL (Kampanyalı Fiyat)

Bu fiyatlar ve indirimler, Hyundai'nin Türkiye pazarında ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Hem uygun fiyatlı seçenekler sunan Bayon hem de büyük indirimiyle Tucson, otomobil severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

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