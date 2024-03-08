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Sıfır SUV Almak İsteyenlere Müjde: Suzuki Vitara Hibrit Fiyatı Fiat Egea Cross'u Bile Sollayacak

Suzuki otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok otomobil severin dikkatini çeken uygun fiyat politikası ile öne çıkıyor. Özellikle Vitara Hibrit SUV modeli, Fiat Egea versiyonlarından bile daha uygun fiyatlarla satışa sunulmasıyla gündeme damga vuruyor.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 18:22 Güncelleme 08 Mart 2024, 18:22
Sıfır SUV Almak İsteyenlere Müjde: Suzuki Vitara Hibrit Fiyatı Fiat Egea Cross’u Bile Sollayacak

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Suzuki'nin güncel fiyat listesine göz atıldığında, Swift Hibrit otomobil modeli en uygun seçenek olarak öne çıkarken, Vitara Hibrit SUV modeli de dikkat çeken bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Suzuki Vitara Hibrit SUV Suzuki Vitara Hibrit SUV

Vitara Hibrit SUV modelinin öne çıkan bir versiyonu olan 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) için kampanyalı takas destekli fiyatı 1.354.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, bazı Fiat Egea Cross Limited versiyonlarından daha düşük olduğu için Suzuki'nin dikkat çekici bir rekabet avantajına sahip olduğunu gösteriyor. Fiat Egea modelleri de Türkiye'deki otomobil pazarında geniş bir kitleye hitap ediyor. Ancak, Suzuki'nin Vitara Hibrit SUV modeli, uygun fiyatlarıyla öne çıkarak dengeleri değiştirebiliyor. Örneğin, Fiat Egea Cross Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonunun kampanyalı fiyatı 1.478.900 TL iken, aynı özelliklere sahip Vitara Hibrit SUV modelinin kampanyalı fiyatı 1.354.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Suzuki'nin Vitara Hibrit SUV modelinin 10 Ocak 2024 tarihli fiyat listesi:

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk): 1.354.000 TL
  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk): 1.370.000 TL
  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk): 1.466.000 TL
  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk): 1.482.000 TL
  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk): 1.496.000 TL
  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk): 1.512.000 TL
  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk): 1.608.000 TL
  • 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk): 1.624.000 TL

Fiat Egea Cross Limited modellerinin 10 Ocak 2024 tarihli fiyat listesi:

  • 1.4 Fire 95 HP (Manuel): 1.043.900 TL
  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik): 1.356.900 TL
  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik): 1.478.900 TL
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