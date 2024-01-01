2024’te otomobil sahibi olun! Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var! Renault 255.000 TL’ye fabrika garantili 2.el araç satıyor!

Renault, piyasada gözlemlenen yüksek sıfır araç fiyatlarına bir alternatif olarak, 255.000 TL'den başlayan fiyatlarla fabrika garantili ikinci el araç satışına başlamıştır. Bu kampanya, Renault markalı araçların yanı sıra Peugeot, Ford, Fiat, Citroen, Opel ve Volkswagen gibi çeşitli popüler otomobil markalarının da araçlarını kapsıyor. Bu hareketle Renault, otomobil alıcılarına daha uygun fiyatlı ve güvenilir bir seçenek sunarak, geniş bir yelpazede ihtiyaçlara hitap etmeyi amaçlıyor. Bu kampanya, özellikle yüksek sıfır araç fiyatları nedeniyle bütçe sıkıntısı çeken alıcılar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor..
Otomobil Piyasasındaki Değişim
Pandemi dönemi sonrasında, araç fiyatlarındaki artış devam etti. Türkiye'deki en ucuz sıfır araç fiyatlarının 700 bin lira seviyesini aşması, otomobil almayı düşünen birçok kişiyi zor durumda bıraktı. Stok sorunları nedeniyle sıfır araç almak isteyen tüketiciler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum, ikinci el araç piyasasının da dalgalanmasına yol açtı.
Renault 2.El Araç Satışı: Fabrika Çıkışlı Araç Nasıl Alınır?
Renault'un yaptığı açıklamaya göre, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de 56 noktada faaliyet gösteren Renault2, "Renew" ismiyle ikinci el faaliyetlerine devam ediyor. Renew, 96 nokta kontrolü yapılan araçlarda 12 aya varan garanti imkanı, cazip finansman seçenekleri ve takas imkanı ile müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.