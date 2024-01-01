2024’te otomobil sahibi olun! Hyundai, Peugeot, Fiat, Kia, Dacia, Opel hepsi var! Renault 255.000 TL’ye fabrika garantili 2.el araç satıyor!

Renault, piyasada gözlemlenen yüksek sıfır araç fiyatlarına bir alternatif olarak, 255.000 TL'den başlayan fiyatlarla fabrika garantili ikinci el araç satışına başlamıştır. Bu kampanya, Renault markalı araçların yanı sıra Peugeot, Ford, Fiat, Citroen, Opel ve Volkswagen gibi çeşitli popüler otomobil markalarının da araçlarını kapsıyor. Bu hareketle Renault, otomobil alıcılarına daha uygun fiyatlı ve güvenilir bir seçenek sunarak, geniş bir yelpazede ihtiyaçlara hitap etmeyi amaçlıyor. Bu kampanya, özellikle yüksek sıfır araç fiyatları nedeniyle bütçe sıkıntısı çeken alıcılar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor..