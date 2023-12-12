18-25 yaş gençler hangi araçlara ilgi gösteriyor?

Gençlerin otomobil tutkusunun trafiğe de yansıdığını kaydeden Otorapor Oto ekspertiz yetkilileri yaptıkları değerlendirmede bu algının yeni olmadığını, gençlerin son dönemde çağın bir gereği olarak hem teknik açıdan hem de ekonomik bağlamda araçlarla daha sıkı temasta bulunduklarını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yapıyorlar:

BÖLGESEL GEÇİŞLER GÖRÜLÜYOR

"18 yaşını doldurmakla beraber gençlerin ilk işi ceplerine araç sürücü belgelerini almak. Ülkemizin genç ve gelişen dinamik nüfusunun itici gücü olan gençlerin araç kullanımına ilgisi arttı. Spor otomobil tutkunluğunun yanı sıra SUV ve lüks araçlara ayrı bir yönelim var. Büyük şehirlerde yapılan araştırmalarda gençlerin genellikle performans yönlü araç tercih ettikleri görüldü. Büyük şehirlere doğru ise gençler daha çok BMW ve Mercedes gibi lüks segmentte bir nevi güç gösterisin temsil edecek nitelikte araçlara dair bir istek ve talep var."

Otomotiv sektör temsilcileri ise yaptıkları açıklamalarda genç nüfusun talebinde artış olduğunu bu ilginin sadece son döneme değil geçmişe yönelik olduğunu kısacası gençlerin her dönem ilgisinin bu sektörde itici bir güç olarak bulunacağını hatırlatıyorlar.

ERKEKLER VE KIZLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Genç araç sahipliğinin arttığına vurgu yapan Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri şunların altını çizdiler:

"Gençleri arasında tercihler erkek ya da kız olup olmamalarına göre de değişkenlik gösteriyor. 30 yaşın altında yoğunlaşan genç kullanıcılarda kızlar genelde dizel otomatik araçlara meylederken aynı yaş grubundaki erkekler spor ve SUV'dan yana tercihlerini kullanmaktalar. Hem kız hem erkeklerin ortak noktası ise lüks araçlar. Lüksün tercih edilmesinde en büyük handikap fiyat yüksekliği olurken güvenlik vurgusu bu tercihte etkili. Keza büyük şehirlerde gençler kendilerini bir güç gösterisinin ortasında ve gösteriş açısından araçları da bir argüman olarak görmekteler."

18-25 yaş arasında kızlar park sorununu problem olarak ilk sıraya koyarken genç erkekler aracın güvenlik sorununu, aracın çalınmasını ya da kazaya mahal vermesini öncelikli bir güvenlik sorunu olarak algılıyor.

Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır.