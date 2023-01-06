Togg'dan Avrupa hamlesi! Ön siparişi nasıl olacak? Gürcan Karakaş açıkladı... Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel seri ve sedan modeli...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
TOGG BANTTAN İNDİ
Seri üretimine başlanacak olan Togg'un ilk aracı bantta indi.
İlk Togg'u Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.
Türkiye Togg için geri sayıma başlarken flaş bir gelişme yaşandı.
TOGG İÇİN ÖN SİPARİ AÇIKLAMASI
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, şubat ayında başlayacak ön sipariş sürecinde, kura, dijital yarışma ve NFT ihalesi ile ön sipariş verme yöntemlerinin izleneceğini belirtti.
Karakaş, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te, değerlendirmelerde bulundu.
CES'in tüm dünyada kabul görmüş bir teknoloji fuarı olduğunu belirten Karakaş, fuarda tüketicilerin teknoloji ile bir araya geldiğini, tüketicilerin geleceğin teknolojilerini ve yeni gelişmeleri takip ettiğini söyledi.
Fuara geçen yıl ilk kez katıldıklarını anımsatan Karakaş, daha önce ziyaretçi olarak fuara geldiklerini ve o dönemde katılımcı olma hedefleri olduğunu anlattı.
AKILLI CİHAZDAN FAZLASINI SERGİLİYORUZ
Togg'un bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu sene de burada akıllı cihazdan fazlasını sergiliyoruz. Dikkat ettiyseniz bir tane akıllı cihazımız yok burada. Mobilitenin yarını, yarından sonrasıyla ilgili konseptlerimiz var." dedi.
Karakaş, mobilitenin artık "A'dan B'ye gitmenin çok ötesinde bir deneyim" olduğuna işaret ederek, "Bu deneyim içinde fiziksel dünya ile duyularınızın birleştiği ve dijital dünya ile beraber bunu farklı bir deneyim haline gelmesi var." diye konuştu.
CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL SERİ
Togg'un yaptığı her işte inovatif bir kuvvetin olmasını arzu ettiklerini vurgulayan Karakaş, bunların şeffaf ve izlenebilir, takip edilebilir bir yapıda olmasını da önemsediklerini ifade etti.
Karakaş, Togg'un ön sipariş sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi:
"Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Bunu yaparken de 3 kademeden geçiyoruz. İlk kademe, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, dolayısıyla 2023 adet özel seri aracın NFT'lerle, dijital sanatlarla birleştirilmiş NFT'lerle ihaleye çıkılarak satın alma hakkının alınması.
İkincisi, geri kalan araçların da bir kısmının ön siparişini bir dijital yarışmayla, inovatif dijital bir yarışmayla, özellikle 'digital native' diye tabir ettiğimiz kesimin ilgisini göstereceğini düşündüğümüz bir oyunlaştırılmış yarışmayla yapmak istiyoruz. Diğer taraftan da buraya katılmak isteyen ama şansını kurayla denemek isteyenler için de şeffaf bir kura çekimi şeklinde planlıyoruz."
Gürcan Karakaş, 2023 yılında toplam 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.