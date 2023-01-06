Togg'dan Avrupa hamlesi! Ön siparişi nasıl olacak? Gürcan Karakaş açıkladı... Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel seri ve sedan modeli...

CES'in tüm dünyada kabul görmüş bir teknoloji fuarı olduğunu belirten Karakaş, fuarda tüketicilerin teknoloji ile bir araya geldiğini, tüketicilerin geleceğin teknolojilerini ve yeni gelişmeleri takip ettiğini söyledi.

Fuara geçen yıl ilk kez katıldıklarını anımsatan Karakaş, daha önce ziyaretçi olarak fuara geldiklerini ve o dönemde katılımcı olma hedefleri olduğunu anlattı.

AKILLI CİHAZDAN FAZLASINI SERGİLİYORUZ

Togg'un bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu sene de burada akıllı cihazdan fazlasını sergiliyoruz. Dikkat ettiyseniz bir tane akıllı cihazımız yok burada. Mobilitenin yarını, yarından sonrasıyla ilgili konseptlerimiz var." dedi.