Yerli ve milli otomobil Togg'dan yeni teknoloji deneyimi: Trumore

Togg'un otomobil deneyimi ve fabrika görüntüleri ortaya çıktı. Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş'ın akıllı cihaz olarak tanımladığı yeni akıllı elektrikli otonom aracın kullanıcı deneyimi senaryoları da hazırlanıyor.
TEK UYGULAMA ALTYAPISI
Togg senaryoları startuplarla birlikte hazırlayarak ekosistem yaratmaya çalışıyor. Eğer akıllı, elektrikli otonom hareket eden cihazı buzdağının üstü olarak kabul edecek olursak, Togg ilk kez buzdağının altında yer alan ekosistemi tanıttı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Trumore adı verilem uygulama ekosisteminde kullanıcıların aracını kiraladığı, tasarruflu sürüş rotasını seçtiği, toplu ulaşım ve uçak yolcuğunda indirimlerden faydalandığı tek uygulama altyapısı ortaya çıkıyor.
Dijital ortamda üretim yapan sanatçılarla yola çıkmalarının tesadüf olmadığını açıklayan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, mobilite deneyimini A noktasından B noktasına hareket ederken kullanıcının yaşayacağı tüm deneyimi şekillendirmeye çalıştıklarını söyledi.
TELEFONDA DA YAŞANDI
Togg bir süredir yaptığı işbirliği tarafında yaptığı açıklamalarla yeni nesil teknolojilerde, alışverişten blok zincirine, dijital sanattan NFT'lere pek çok konuda benzersiz bir deneyim şansı yakalıyor.