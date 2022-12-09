Yerli ve milli otomobil Togg'dan yeni teknoloji deneyimi: Trumore

Daha çok startuplarla işbirliği yaptıklarının aktaran Karakaş işbirliği yaptıkları girişimleri daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İŞ ORTAKLARI ARTIYOR

Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün. Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (Puan, NFT'ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Earn.more'da kullanıcılar için dijital magnet kazanımı uygulaması bulunuyor. Kullanıcının oluşturduğu rotaya göre ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel oluşturulan bir dijital magnet bu. Go.more uygulamasının verileri ile dijital sanatçıların çalışmaları birleştirilerek ortaya çıkarılan dijital sanat eserleri, kullanıcının varacağı noktaya özel olduğu için klasik buzdolabı magnetini andıran ama tamamen yolculuk deneyimine özel bir ürün olarak ortaya çıkıyor.