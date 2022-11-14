Açıklama geldi! TOGG araba FİYAT LİSTESİ - 2022 TOGG ön sipariş ne zaman?

Togg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ön siparişler dışında sipariş almadıklarını duyurdu. Bu durumun ardından TOGG satın almak isteyen vatandaşlar ön sipariş hakkında araştırmalara başladı. Peki, TOGG ön sipariş tarihi belli oldu mu? TOGG ön sipariş ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN VERİLECK?
Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
TOGG'un açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerini kullandı.