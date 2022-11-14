Açıklama geldi! TOGG araba FİYAT LİSTESİ - 2022 TOGG ön sipariş ne zaman?

EKRANLARA YENİ ARAYÜZ

Öte yandan, aracın kabinin boydan boya saran dijital ekranlarda kullanılan arayüzlerin de yenilendiği anlaşılıyor. Bu kapsamda, 2019'daki konsept otomobilden farklı olarak yeni tasarıma sahip dijital gösterge tablosu araçta yer alırken, yolcu tarafındaki ekranların kullanım alanının da artırıldığı dikkat çekiyor. Togg'un kliması ise kokpitin alt kısmında konumlandırılan bir dijital ekran ile kontrol ediliyor. 2019'da tanıtıldığında büyük beğeni toplayan bir ekran, üretim versiyonunda biraz daha küçültüşmüş ve farklı bir tasarım ile kendine yer bulmuş durumda. Modern bir tasarıma sahip kokpitte, yüksek kaliteli malzemeler ve deri kaplı parçalar kullanılırken, araçta vites kolu yerine de yenilikçi bir tasarım ile vites kontrol butonu yer alıyor. Ön kol dayamanın önünde yer alan bu buton tasarımı, otomotiv sektörü için de bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.