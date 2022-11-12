TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞLADI MI - Ne Zaman? Açıklama geldi! İşte TOGG ön sipariş tarihi | VİDEO

Togg Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ön siparişler dışında sipariş almadıklarını duyurdu. Bu nedenle TOGG ön sipariş detayları hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

TOGG ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN VERİLECK?

Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TOGG'un açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİNDE KALIYOR"

Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de" ifadelerini kullandı ve, "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" dedi.

"FİYAT VE SİPARİŞLER ŞUBATTA''

ÖTV dilimine göre hesap yapıldığında TOGG C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi. Vatandaşlar siparişlerini Şubat'ta verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları da yeri gelince açıklanacak.

TOGG ÖZELLİKLERİ

'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri: Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

DIŞ TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER SINIRLI

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; Togg'un ilk modeli olan C segment SUV'un dış tasarımından başlayacak olursak, otomobilin ön farlarının 2019'da sergilenen konsept modele göre daha farklı olarak tasarlandığı dikkat çekiyor. Ayrıca arka stop grubundaki ledlerin de daha belirgin hale getirildiği görülüyor. Otomobile eklenen cam tavan da, bir diğer yenilik olarak göze çarpıyor. Dış tasarım olarak konsept otomobil ile çok büyük oranda aynı kalan üretim versiyonun, iç mekanında ise bir takım yeni detaylar yer alıyor. En başta yeni bir direksiyon simidine yer verilen araçta, bu direksiyon üzerindeki dokunmatik kumandalardan aracın multimedya sistemi ve hız sabitleme gibi fonksiyonları kontrol edilebiliyor.

EKRANLARA YENİ ARAYÜZ

Öte yandan, aracın kabinin boydan boya saran dijital ekranlarda kullanılan arayüzlerin de yenilendiği anlaşılıyor. Bu kapsamda, 2019'daki konsept otomobilden farklı olarak yeni tasarıma sahip dijital gösterge tablosu araçta yer alırken, yolcu tarafındaki ekranların kullanım alanının da artırıldığı dikkat çekiyor. Togg'un kliması ise kokpitin alt kısmında konumlandırılan bir dijital ekran ile kontrol ediliyor. 2019'da tanıtıldığında büyük beğeni toplayan bir ekran, üretim versiyonunda biraz daha küçültüşmüş ve farklı bir tasarım ile kendine yer bulmuş durumda. Modern bir tasarıma sahip kokpitte, yüksek kaliteli malzemeler ve deri kaplı parçalar kullanılırken, araçta vites kolu yerine de yenilikçi bir tasarım ile vites kontrol butonu yer alıyor. Ön kol dayamanın önünde yer alan bu buton tasarımı, otomotiv sektörü için de bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

SÜRÜCÜNÜN YORGUNLUĞUNU ALGILAYACAK

Ayrıca, kokpitin üstünde de sürücüye dönük bir sensör/kamera yer alıyor. Bu cihaz sürücü hakkında verileri kayıt altına alarak, yorgunluk algılayıcı olarak çalışıp sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor. Togg'un konsept otomobilden üretim versiyonuna taşıdığı en önemli teknolojilerden birisi de, dikiz aynaları yerine kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar. Fakat, Gemlik fabrikasında sergilenen otomobillerin bazılarında bu donanıma yer verilirken, bazılarında ise klasik anlamda bir dikiz aynasına yer verilmesi, bu teknolojinin otomobilin donanım paketine bağlı olarak alınabileceği yorumlarına neden oldu. Sergilenen otomobillerde 235/50/19 boyutlarındaki jant ve lastik kombinasyonuna yer verildiğini de belirtelim.