Kampanyalı fiyatlar açıklandı! İşte en ucuz sıfır arabalar ve fiyatları...

Dolar ve Euro kurunda yaşanan hareketlilik sonrasında vatandaşlar sıfır araç almak için araştırmalar yapıyor. Bu anlamda fiyatı 120.000 altı bütçe dostu otomobilleri derledik. Herkes güzel bir arabaya sahip olmanın hayalini kurar. Ve birçok kişi, çeşitli sebeplerden ötürü ikinci el bir araç alma fikrine sıcak bakmaz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
EN UCUZ SIFIR ARAÇ MODELLERİ
Sizler için en ucuz 2020 model sıfır araç modellerini bir araya getirdik. İşte araç listesi;
Volkswagen Polo 147.700 lira
Toyota Corolla 161.800 lira
Fiat Panda 103.900 lira
Renault Symbol 115.250 lira
Honda Civic 197.600 lira
Nissan Micra 144.100 lira
Alfa Romeo Giulietta 253.900 lira
Dacia Logan MCV 118.400 lira
Seat Ibiza 166 bin lira
DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100
Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100
Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700
Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900
Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900
RENAULT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400
Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900
Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250
Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900
5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900
L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100
L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100
HYUNDAI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 126.750
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Ağustos ayı fiyatı 155.100
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style Ağustos ayı fiyatı 160.766
1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 173.550
1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 257.700
HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600
Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400
Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000
Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000
Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00
Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler
Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.