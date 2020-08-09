Kampanyalı fiyatlar açıklandı! İşte en ucuz sıfır arabalar ve fiyatları...

Sıfır araç alırken dikkat edilmesi gerekenler

Öncelikle aracı alırken size verilecek bazı belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemeniz sizin için faydalı olacaktır. Satın almayı düşündüğünüz arabanın sıfır ya da ikinci el olması ne tamamen avantajlı ne de tamamen dezavantajlıdır. Zira her iki satın alma modelinin de kendine göre olumlu ve olumsuz yönleri vardır.