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    • Otomobil
    • 10.08.2020 11:18
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    • 15.08.2020 11:35
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    Hangi lar hangi otomobil markasıyla anlaşma yaptı? ayı sıfır otomobiller...

    Hangi lar hangi otomobil markasıyla anlaşma yaptı ve bankaların otomobillere göre verdiği faiz oranları nasıl sorularına cevap arayan vatandaşlar en çok da ikinci el otomobillerin el yakmasından şikayetçi.

    Sıfır faizle peşinatsız 2020 Ağustos ayı sıfır otomobiller...

    İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor.

    AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ!

    Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Ağustos ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Ağustos ayı sıfır araba fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?

    OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"

    Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.

    2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

    Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.

    Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?

    OYDER BAŞKANI: 2020 YILI İÇERİSİNDE ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ!

    Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.

    2020 AĞUSTOS EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

    İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasa hareketlendi. Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyor. Taşıt kredilerinde cazip indirimlerin olması ve bu indirimlerin en ucuz sıfır arabalara da uygulanması vatandaşı araba almaya teşvik ediyor.

    2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

    EN UCUZ SIFIR ARAÇ MODELLERİ

    Sizler için en ucuz 2020 model sıfır araç modellerini bir araya getirdik. İşte araç listesi;

    Volkswagen Polo 147.700 lira

    Toyota Corolla 161.800 lira

    Fiat Panda 103.900 lira

    Renault Symbol 115.250 lira

    Honda Civic 197.600 lira

    Nissan Micra 144.100 lira

    Alfa Romeo Giulietta 253.900 lira

    Dacia Logan MCV 118.400 lira

    Seat Ibiza 166 bin lira


    HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600

    Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400

    Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000

    Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000

    Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00

    DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100

    Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100

    Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400

    Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700

    Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900

    Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900

    JAGUAR 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

    Jaguar F-Type Coupe 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.118.347

    Jaguar XF Prestige 2020 Ağustos ayı fiyatı 969.905

    Jaguar XE R-Dynamic S 2020 Ağustos ayı fiyatı767.859

    Jaguar I-Pace S 2020 Ağustos ayı fiyatı 781.352
    Haberler Otomobil Hangi bankalar hangi otomobil markasıyla anlaşma yaptı? 2020 Ağustos ayı sıfır otomobiller...
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