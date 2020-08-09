İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor.
AĞUSTOS AYI SIFIR ARABA FİYATLARI LİSTESİ!
Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, Ağustos ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar heyecanla sıfır otomobil almak için beklemeye başladı. Peki Ağustos ayı sıfır araba fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?
OYDER BAŞKANI ŞAHSUVAROĞLU: "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ"
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi konusunda önemli açıklamalar yaptı. OYDER Başkanı, bu sene sonunda ÖTV indirimi beklemediklerini ifade eerken satışların oldukça hareketli olduğunun da altını çizdi. ÖTV indirimi ile ilgili yeni bilgiler oldukça gelişmeleri takip edebilirsiniz.
2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?
Kredi faiz oranlarını düşüren bankaların 2. El otomobil ve yerli üretim alacak vatandaşlara sunduğu finansman fırsatlarından dolayı otomotiv pazarları hareketlendi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklama yaparak vatandaşların merakını giderdi.
Vatandaşların merak etiği 2020 ÖTV indirimi konusuna Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu'ndan yanıt gelmişti. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada 2020 yılı için ÖTV indirimi beklemediklerini söyleyerek "Bu doğru bir enformasyon değil" dedi. Peki, 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Eğer ÖTV indirimi gelirse sıfır araçlar ÖTV indiriminden yararlanacak mı?
OYDER BAŞKANI: 2020 YILI İÇERİSİNDE ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ!
Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." demişti.
2020 AĞUSTOS EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI
İkinci el otomobillerin fiyatlarının bir anda artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yöneldi. Özellikle taşıt kredisiyle sıfır km araçlara sunulan kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ağustos en uygun sıfır otomobillerden bankalar düşük faizli kredi desteğini çekmeden arabalarını almak istiyor. Pandemide bankaların hem taşıt kredisinde hem de konut kredisinde ekonomiyi canlandırmak için vatandaşa sunduğu düşük faizli kredilerin başlamasıyla piyasa hareketlendi. Özellikle koronavirüsten etkilenmemek için otobüs, metro gibi toplu taşımaları kullanmak istemeyen vatandaşlar kendi arabalarını almak istiyor. Taşıt kredilerinde cazip indirimlerin olması ve bu indirimlerin en ucuz sıfır arabalara da uygulanması vatandaşı araba almaya teşvik ediyor.
2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
EN UCUZ SIFIR ARAÇ MODELLERİ
Sizler için en ucuz 2020 model sıfır araç modellerini bir araya getirdik. İşte araç listesi;
Volkswagen Polo 147.700 lira
Toyota Corolla 161.800 lira
Fiat Panda 103.900 lira
Renault Symbol 115.250 lira
Honda Civic 197.600 lira
Nissan Micra 144.100 lira
Alfa Romeo Giulietta 253.900 lira
Dacia Logan MCV 118.400 lira
Seat Ibiza 166 bin lira
HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600
Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400
Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000
Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000
Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00
DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100
Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100
Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700
Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900
Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900
JAGUAR 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Jaguar F-Type Coupe 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.118.347
Jaguar XF Prestige 2020 Ağustos ayı fiyatı 969.905
Jaguar XE R-Dynamic S 2020 Ağustos ayı fiyatı767.859
Jaguar I-Pace S 2020 Ağustos ayı fiyatı 781.352