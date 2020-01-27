100 ve 120 bin TL altı sıfır araç modelleri vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda haberimizde bütçenize uygun otomobilleri sizler için derledik. Yeni yıla girmeden satılmayan araçları çeşitli kampanyalar ile elden çıkarmaya çalışan otomotiv devleri, araçlarını tüm platformlar üzerinden satışa sunuyor. İşte 120 bin TL altı sıfır araba modellerinin listesi... Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ