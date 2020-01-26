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  • 27.01.2020 09:12
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:12

2020 yılı en ucuz ikinci el araba modelleri.... İşte 30 bin lira altı sahibinden araç marka ve modelleri

2020 yılı ile birlikte sıfır otomobil fiyatları el yakıyor. Bu bağlamda vatandaşlar ise ikinci el arabalara yönelmiş durumda. Takvim.com.tr olarak sayfamızda el yakmayan otomobilleri derledik. Sıfırdan araç almak isteyen yani düşük bütçeli başlangıç aracı almak isteyenlerin işine yarayacak olan bu liste, bir sonraki aracını satın alana kadar kullanıcılarının başının büyük ölçüde ağrımasının önüne geçecek. Peki 30 bin TL altı ikici el araba modelleri hangisi? İşte sahibinden 30 bin lira altı araç marka ve modelleri: Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir.

Sahibinden 30 bin TL altı ikinci el araç modellerini takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan ikinci el otomobillere yönelmiş durumda. İşte ucuz araba modellerinin listesi... İkinci el otomobil alırken; Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.

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