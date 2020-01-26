Renault Clio'nun yeni modeli Türkiye'de satışa çıkıyor! 2020 Renault Clio özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Çağdaş, "Clio, B-HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin en çok satılan 2'nci modeli olan Clio'nun 5'inci nesli olan yeni Clio'yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. 'Clio'ların en iyisi' yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.