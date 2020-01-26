Renault Clio'nun yeni modeli Türkiye'de satışa çıkıyor! 2020 Renault Clio özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Renault'un en çok tercih edilen modellerinden biri olan Clio'nun yeni modeli Türkiye'de satışa çıkıyor. Peki ama 2020 Renault Clio fiyatı ne kadar? 2020 Renault Clio'nun özellikleri neler? İşte detaylar...
Otomobil severlerin merakla beklediği 2020 Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor. Peki yeni Renault Clio'nun Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? 2020 Renault Clio'nun motor ve donanım özellikleri ne? "Onun adı Clio" ve "Bugüne kadarki en iyi Clio" sloganlarıyla tanıtılan yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla 12 Şubat'ta müşterilerin beğenisine sunulacak.
Renault Grubu'nun en çok satan global modeli Clio'nun yenilenen versiyonunun basın lansmanı yoğun katılımla Antakya'da gerçekleştirildi.
"Onun adı Clio" ve "Bugüne kadarki en iyi Clio" sloganlarıyla tanıtılan yeni nesil Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL ile 159 bin 400 TL arasında değişen fiyatlarla 12 Şubat'ta satışa çıkacak. Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio'nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez yeni Clio'da kullanılan renkler olarak öne çıkıyor.
"YENİ CLIO İLE SEGMENT LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, B segmentinin toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile Türkiye'nin 2'nci büyük segmenti olduğunu, B-HB alt segmentinin ise yüzde 13,5 pay ile 3'üncü büyük alt segmenti olma özelliği taşıdığını dile getirdi.
Çağdaş, "Clio, B-HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin en çok satılan 2'nci modeli olan Clio'nun 5'inci nesli olan yeni Clio'yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. 'Clio'ların en iyisi' yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.