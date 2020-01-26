Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar bu listeye mutlaka bakın! İşte rakam rakam en çok satılan markalar ve modeller ikinci el otomobiller
Otomobil almak her vatandaşın rüyasıdır. Sıfır otomobil fiyatları ise el yakıyor. Bütçesi düşük olanlar ise gözlerini ikinci el otomobillere çevirmiş durumda. İkinci el otomobil alırken ise, bazı koşulları mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor. İkinci el otomobil satışlarında hareketlilik arttı. Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesi, kampanyaların sona ermesi vatandaşları ikinci el otomobile yöneltti. Özellikle taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi faizlerindeki aşağı yönlü ivme pazara hareketlilik getirdi. Otomobil satışlarında fiyatlar kadar otomobillerin satış oranları da önemli. İkinci el otomobilde 2019 satış rakamları açıklandı. İşte en çok satan otomobiller..
İkinci el otomobil satışları yeni yılda sıfır otomobillere gelen zamlar sonrası arttı. Otomobil pazarlarında büyük hareketlilik yaşanırken, ikinci el otomobillerin fiyatları da kış masrafları nedeniyle biraz olsun düştü. Ancak 50 bin TL altında iyi bir otomobil bulmak yine de oldukça zor. İkinci el otomobil alacak kişiler otomobillerin durumları kadar, piyasadaki satış oranlarına da dikkat ediyor. Hızla alınacak ve satılacak otomobiller büyük ilgi görüyor. İkinci el otomobillerin 2019 yılındaki satış rakamları resmen açıklandı. Zirvede Volkswagen yer alırken, Renault, Fiat ve Ford'da iddialı. İkinci el bir otomobil alacaksanız mutlaka bu listeye bakın. İşte rakam rakam en çok satılan ikinci el otomobiller...